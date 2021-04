Ognuno di noi nel proprio piccolo fa i conti del disastro. Le associazioni e società sportive italiane hanno registrato perdite superiori al 50%. Purtroppo lo sport è in ginocchio non per stanchezza ma perché non c’è più fiato. Infatti il 61% delle associazioni e società sportive italiane si ritrova in una situazione catastrofica e una società su dieci dichiara che non riaprirà più.

Gli effetti della pandemia

Le società lamentano costi fissi troppo alti e mancanza di aiuti da parte del Governo. Sport e salute spa ha effettuato un’indagine approfondita su 8.470 organizzazioni sportive italiane. In effetti il quadro è allarmante con una perdita di volumi d’affari su tutti i livelli: dalle società fino ai collaboratori e agli iscritti.

Sport in picchiata

Di conseguenza non c’è da stare allegri perché di questo passo l’Italia perderà il 10% delle proprie organizzazioni sportive. Dunque nel post pandemia una realtà sportiva su dieci non ritornerà più in attività. Pesano troppo i costi fissi e la mancanza di aiuti di Stato diretti hanno notevolmente aggravato la situazione. Eppure la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali cerca di rassicurare tutti anticipando di voler far stanziare nuovi fondi per il comparto dell’associazionismo sportivo.

Aiuti di Stato

Purtroppo sugli aiuti di Stato nessuno ci scommette più per un motivo: sono solo una piccola goccia rispetto alla reale portata della crisi. Con il blocco delle attività, le società sportive hanno subito consistenti perdite nel numero di iscritti e praticanti. In futuro la situazione non migliorerà, purtroppo gli intervistati hanno il morale sotto i tacchi.

Occupazione a rischio

Il coronavirus ha trascinato lo sport in un tunnel senza via d’uscita. Inoltre non va trascurato l’impatto sotto il profilo occupazionale. Le società hanno dovuto ridurre drasticamente il numero dei collaboratori nel pieno della pandemia e per il futuro metà delle organizzazioni hanno rivisto i piani decidendo tagli al personale. Purtroppo lo sport è in ginocchio non per stanchezza ma perché non c’è più fiato.