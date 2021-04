Le verdure sono essenziali nell’alimentazione di ognuno di noi. Ecco perché ogni giorno dovremmo metterci a tavola con qualche buon piatto con prodotti del nostro orto.

Prima di cucinarle, però, le verdure spesso vanno lavate e pulite. Ma soprattutto conservate nel modo corretto. Infatti, alcune rischiano di deteriorarsi addirittura subito dopo che le abbiamo lavorate e preparate con tanta attenzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tra queste, i carciofi. Per evitare che anneriscano poco dopo che li abbiamo puliti, solitamente si consiglia di immergerli in un po’ di acqua e limone. E non è sbagliato. Il problema è che il sapore acidulo potrebbe cambiarne il sapore, alterando il risultato finale.

Ecco perché la nostra Redazione proporrà qui due fantastiche alternative casalinghe al limone per conservare queste verdure e non farle annerire. Per mantenere intatto tutto il loro gusto e il loro colore.

Due soluzioni veloci e naturali

Per mantenere il verde acceso e il sapore naturale dei carciofi freschi anche dopo la cottura, possiamo trattarli con un po’ d’acqua e farina. Il procedimento va naturalmente fatto appena dopo averli puliti.

Ci procuriamo quindi una ciotola abbastanza capiente con dell’acqua fresca e vi aggiungiamo 3-4 cucchiai di farina 00. Poi mescoliamo bene e mettiamo in ammollo i carciofi puliti. Consigliamo di mescolare di tanto in tanto per evitare che si formino grumi o depositi di farina sul fondo della bacinella.

Se non abbiamo della farina in casa o preferiamo una soluzione alternativa, possiamo utilizzare qualche gambo di prezzemolo. Iniziamo appiattendo i gambi per bene con una forchetta o un coltello. Seguendo lo stesso procedimento di prima, prepariamo una bacinella con un po’ d’acqua frizzante e vi aggiungiamo i gambi.

Ora non resta che immergere anche i carciofi che abbiamo pulito con cura ed aspettare. L’effetto combinato dell’anidride carbonica e delle proprietà del prezzemolo dovrebbero rallentare l’ossidazione. Evitando che i carciofi anneriscano in poco tempo.

Se due fantastiche alternative casalinghe al limone per conservare queste verdure e non farle annerire è piaciuto, allora si consiglia anche la lettura di questo articolo.