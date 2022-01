San Valentino sta per arrivare e gli innamorati stanno pianificando al meglio come trascorrere questo giorno dedicato a loro. Alcuni, andranno fuori a mangiare, optando per un menu speciale. Altri, invece, sceglieranno una romantica serata casalinga, magari guardandosi un film romantico.

Da questo punto di vista, i cataloghi delle piattaforme televisive offrono vari spunti. Si può andare sul sicuro, schiacciando il tasto play per qualche classica pellicola d’amore. Questi film romantici in arrivo su Netflix sono l’ideale per creare la giusta atmosfera. La piattaforma propone, nei prossimi giorni, cinque film, diversi tra loro, ma accomunati dal sentimento più bello che ci possa essere tra due persone.

Per sognare l’incontro con il Principe Azzurro

Il primo film, in realtà, è già disponibile, da qualche giorno, sulla piattaforma. Guadagnandosi rapidamente il primo posto nella classifica dei più visti. Si intitola Il trattamento reale e racconta, come in una favola, la classica storia degli opposti che si attraggono. Qui, addirittura, un principe ereditario, dell’immaginario stato di Lavania, per un errore del suo segretario, si taglia i capelli in un popolano salone di parrucchiere. Lo dirige Izzy, una italiana che dispensa sorrisi e ciambelle a tutti e che non perde il buonumore anche quando il negozio va a fuoco. Scopriamo che il rampollo è promesso sposo, controvoglia, per salvare il suo regno in bancarotta. Ingaggia Izzy e le sue colleghe per preparare le acconciature regali. Ovviamente, galeotto fu il tempo trascorso insieme. Tanto basta per sognare.

Questi film romantici in arrivo su Netflix sono perfetti per prepararsi per San Valentino

A febbraio, inoltre, debuttano altri quattro film, su Netflix, di natura romantica. Si parte, il 4, con Dalla mia finestra. È una pellicola spagnola con protagonista Raquel, donna follemente innamorata di Ares, il suo misterioso vicino di casa. I due non si sono mai scambiati una parola, ma la ragazza ha un solo obiettivo: conquistare l’attraente Ares. L’aiuterà una password del Wi-Fi. Il 10, invece, debutta Le onde dell’amore. Lei studia medicina, lui è istruttore di kitesurf. In vacanza, anche mondi così distanti possono incontrarsi per breve tempo. Il loro rapporto, però, sarà così forte da durare più a lungo di un flirt vacanziero?

Molto più particolare, l’11/2, è Amore e guinzagli. Non facciamoci ingannare dal titolo. Non sono i cani i protagonisti, ma una storia d’amore audace dove la fantasia erotica di essere schiavo e padrona attrae i due amanti. Più tradizionale, lo stesso giorno, è Love Tactics. Un pubblicitario e una stilista blogger non credono nell’amore. Fanno una scommessa: far capitolare l’altro, usando delle tattiche insolite.