San Valentino è ormai giunto e molti innamorati si apprestano a vivere una giornata indimenticabile.

Su questa ricorrenza esistono differenti correnti di pensiero. Per alcuni è una tradizione da rispettare alla lettera, per altri invece questa festa rappresenta solamente un sapiente manovra di marketing.

Se tutto è andato per il verso giusto, a questo punto, il ristorante dovrebbe già essere stato prenotato, il regalo già incartato e pronto a essere donato alla persona amata.

Programmare tutto, nei minimi dettagli, è essenziale per far sì che questa giornata speciale venga vissuta nel migliore dei modi. Per essere certi di evitare spiacevoli inconvenienti, ecco gli errori da non commettere assolutamente il giorno di San Valentino.

Affrontare tematiche sconvenienti

In questa giornata di giubilo è importante prestare molta attenzione agli argomenti di discussione. È essenziale, per preservare l’atmosfera di festa, non affrontare argomenti troppo pesanti o potenzialmente in grado di provocare attriti nella coppia. Litigare il giorno degli innamorati è veramente spiacevole e potrebbe danneggiare seriamente il rapporto.

Lasciare riaffiorare il passato

Impedire agli scheletri nell’armadio di rovinare questo giorno è importantissimo. Uno degli errori, da evitare categoricamente, è riallacciare rapporti con gli ex fidanzati. Non esiste un momento più sconveniente di questo, in cui risentire una vecchia fiamma. Lasciare che il passato rimanga tale è un ottimo modo per vivere, serenamente, l’attuale relazione.

Optare per regali economici

Un omaggio floreale è sempre cosa gradita, occhio però a non commettere gravi errori di valutazione. Ogni scelta deve essere ponderata, in base alle possibilità economiche di ognuno, ma attenzione a non esagerare. Optare per un mazzo di fiori troppo economico potrebbe mettere in serio imbarazzo la persona amata. Piuttosto di risparmiare qualche euro, evitate l’acquisto e concentrate le risorse economiche su altri aspetti della giornata.

Dividere il conto a tavola

Ogni uomo è chiamato a rispettare una semplice regola imposta dalla cavalleria: pagare il conto. Non è contemplato, in questa ricorrenza, che la donna metta mano al portafoglio.

Se il budget è particolarmente risicato, meglio utilizzare l’arguzia e scegliere alternative economiche. Quello che conta è condividere piacevoli momenti in compagnia del partner.

