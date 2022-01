Meno male che ci sono i nonni. Ma, anche le babysitter. Chi lo fa per amore familiare, chi per professione, sta di fatto che se non ci fossero, dovremmo inventarli. Soprattutto in questo periodo della nostra vita che andiamo meno al cinema e ci spostiamo con minor frequenza. Ecco, allora che casa può tornare il nido d’amore che era prima dell’arrivo dei piccoli e indemoniati barbari. Senza i quali però, le nostre giornate sarebbero davvero noiose. Ma, alle volte ci sta di prenderci un time out, per rubare un termine sportivo e dedicarsi alla coppia. Anticipiamo San Valentino per scegliere tra i 5 film più romantici in assoluto e passare una splendida serata col partner. Classifica, frutto delle opinioni e delle recensioni sul web degli appassionati di cinema di tutto il Mondo.

Testa a testa in vetta alla classifica

Un duello bellissimo quello in vetta alla classifica dei film considerati più romantici dagli appassionati di cinema. Probabilmente il pensiero di molti dei nostri Lettori è già andato al meraviglioso “Pretty woman”. Con l’amatissima e super invidiata coppia di Hollywood, ma solo sullo schermo: Julia Roberts e Richard Gere. Qui, la trama la conosciamo tutti, e, la scelta di questo film si deve non solo alla simpatia dei protagonisti, ma anche alla meravigliosa colonna sonora e al finale strappalacrime.

A contendere il primato a Pretty woman, un altro film che ha fatto della sua colonna sonora un vero e proprio successo: Flashdance. Anche qui la storia è ben conosciuta: un affascinante benestante che si innamora di una bella operaia, con la passione della danza. Finale scontato anche per questo film visto e rivisto, ma che rimane sempre tra i più amati nella categoria romantica.

Anticipiamo San Valentino per scegliere tra i 5 film più romantici in assoluto e passare una splendida serata romantica col partner

Scontata anche la presenza di altri due film che hanno segnato la storia del genere: Titanic e Dirty Dancing. Ma, vogliamo questa volta staccarci, e segnalare 3 pellicole meno famose, ma molto amate:

“Io prima di te”, che racconta la storia d’amore tra un ricco banchiere che a seguito di un grave incidente ha perso la voglia di vivere e una ragazza in cerca di lavoro. Disponibile su Netflix;

“Love actually”, ambientato a Londra nell’ambito della politica, ma con intrecci e suspance da non perderne nemmeno un minuto. Disponibile su Prime Video.

“Prima dell’alba”, che, col suo successo, ha dato il via addirittura a una trilogia e narra di un amore tra due ragazzi europei in viaggio sul treno. Attualmente disponibile a noleggio su YouTube.

Approfondimento

2 ore di pura adrenalina per questo incredibile film su Netflix con una stella di Hollywood amatissimo dalle donne