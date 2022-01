Friabili e gustosi, talmente che si sciolgono in bocca, questi biscotti a forma di cornetto, conquisteranno davvero tutti. Non abbiamo nemmeno usato il condizionale, perché serviti a una festa di bambini sono andati a ruba. Con teatrale richiesta di un bis, che, purtroppo non c’è stato, con grande rammarico della truppa di affamati. Uno tira l’altro di questi strepitosi biscotti facilissimi da fare per una colazione sana ma anche gustosa. Spazio a gusto e salute per una sinergia davvero importante.

Alla riscoperta della ricetta

Quando un tempo non c’erano brioche e merendine, erano i biscotti a farla da padroni. Ecco gli ingredienti della nostra ricetta:

350 gr di farina per dolci;

150 gr di farina di mandorle;

140 gr di zucchero;

1 baccello di vaniglia;

250 gr di burro;

4 tuorli;

una manciata di mandorle o nocciole;

1 pizzico di sale;

una spolverata di cannella.

Uno tira l’altro di questi strepitosi biscotti facilissimi da fare e salutari per una colazione finalmente piena di antiossidanti e omega 3

Senza indugi, ecco i passaggi della preparazione:

lasciamo ammorbidire il burro a temperatura ambiente, e nel frattempo separiamo i tuorli dagli albumi;

in una terrina, impastiamo le farine, lo zucchero col burro ammorbidito, l’estratto di semi di vaniglia, la frutta secca, possibilmente ridotta in polvere e una spolverata di cannella;

dobbiamo ottenere una specie di sabbia a cui aggiungere i tuorli, formando una palla, che lasceremo riposare per un paio di ore, avvolta in una pellicola in frigo.

trascorso il tempo di riposo, formiamo dei piccoli biscotti a forma di cornetto, e disponiamoli sulla placca da forno con l’apposita carta;

cuociamo a 170 gradi per soli 10 minuti, dovendo rimanere i biscotti ancora chiari;

una volta raffreddati spolveriamo di zucchero a velo.

Cannella e frutta secca un benessere per la salute

Uniamo la cannella e la frutta secca e diamo sprint e salute alla nostra ricetta. La cannella, usata da secoli, sarebbe un ottimo alleato per saziare e prevenire gli attacchi di fame. Nella tradizione popolare orientale, addirittura, verrebbe ancora oggi utilizzata contro le infezioni.

Non scopriamo nulla con le mandorle, ricchissime di omega 3 e minerali e vitamine. Da sempre ritenute un’ottima fonte di energia “pulita” per il nostro fisico. Un modo salutare e grintoso per iniziare la giornata, unendo l’utile al dilettevole.

Approfondimento

Sconfiggere l’inverno preparando delle strepitose crepes alle mele