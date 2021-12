Nel periodo del lockdown, quando potevamo uscire solamente per andare al lavoro o per fare la spesa, al rientro era diventata ormai prassi quella di mettere i vestiti appena usati in lavatrice. Questa “usanza” non l’abbiamo persa e tuttora siamo alla ricerca di un bucato perfettamente disinfettato.

A volte, però, questo nostro obiettivo viene stroncato quando, dopo aver terminato il ciclo di lavaggio, il bucato continua a puzzare. Ciò potrebbe accadere per una scorretta funzionalità della lavatrice oppure perché sbagliamo qualcosa.

Per esempio, gli asciugamani rappresentano un “capo” decisamente delicato poiché, a contatto con mani e viso e se non lavato bene, potrebbe continuare a puzzare per la presenza di germi e batteri. Ecco perché abbiamo sempre sbagliato con il lavaggio degli asciugamani ed è per questo motivo che spesso puzzano.

La scelta dei detersivi è molto importante e deve essere ponderata con cura. Quando siamo al supermercato troviamo una carrellata di detersivi per lavatrice e solitamente scegliamo quelli che costano di meno. Ma siamo sicuri che abbiamo fatto la scelta giusta?

È altrettanto vero, però, che anche quelli meno costosi potrebbero essere una soluzione vincente e non è detto che i prodotti senza marca siano inferiori rispetto a quelli pubblicizzati. Per esempio, l’abbiamo visto con i panettoni da acquistare che soddisfano il rapporto qualità/prezzo e che forse non tutti conoscono.

Anche i prodotti per la lavatrice devono essere scelti considerando questo rapporto e ci ha pensato Altroconsumo a stilare una lista. Questi detersivi per lavatrice sono perfetti per un bucato igienizzato e profumato spendendo poco.

Un bucato perfetto che rispetta l’ambiente

Sono stati fatti dei test sull’abilità di smacchiare più di 10 tipi di macchie, sulla qualità e il rispetto del capi delicati e colorati. Secondo un’indagine, quelli che rispettano l’ambiente e che al contempo soddisfano i requisiti per un bucato perfetto come l’effetto sbiancante e smacchiante, vincendo, secondo questa indagine, il premio della migliore scelta ecogreen, sono il “Winni’s Naturel Lavatrice con Aleppo e Verbena” (73), lo “Chanteclair Vert Ecodetergente Lavatrice” (70), e il “Formil Marsiglia Di LIDL” (62) come miglior acquisto.

Cercando su Google, lo Chanteclair ha un prezzo medio di 4,27 euro; il Winni’s ha un prezzo medio di 3,49 euro. Esistono anche i formati in polvere che, chiaramente, costano leggermente qualcosa in più. Il Formil, invece, ha un prezzo medio di 2,49 euro.

Se vogliamo un bucato degno di nota e che allo stesso tempo è ecosostenibile, allora Altroconsumo ci suggerisce che queste sono delle ottime scelte green. In ogni caso, pochi conoscono questo trucchetto geniale per far brillare e igienizzare le scarpe sporche di fango senza lavatrice. Anche qui, i rimedi naturali rispettano l’ambiente.

Ad ogni modo, questi detersivi non escludono altri presenti sul mercato.