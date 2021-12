Moltissimi di noi hanno un vero debole per le fritture. Qualunque cibo sembra mille volte più buono se fritto, e questa modalità di cottura ci permette di creare dei veri e propri capolavori culinari in poche mosse. La frittura è un procedimento semplicissimo e veloce, che possiamo sfruttare per preparare un pranzo o una cena gustosissima anche all’ultimo momento. Ma come molti avranno notato, spesso quando friggiamo dei cibi si presenta un fastidioso, e a volte pericoloso, inconveniente. Si tratta degli schizzi di olio bollente. Non c’è niente di peggio che ustionarsi le mani o macchiarsi i vestiti con gli schizzi di olio quando mettiamo in padella i cibi da friggere. Ma non dobbiamo rassegnarci: esiste un trucco davvero semplicissimo che possiamo mettere in pratica tutti per dire addio ai pericolosi schizzi di olio durante la frittura. Vediamo di che cosa si tratta.

Mai più schizzi bollenti quando friggiamo, è questo il trucco semplicissimo per evitare scottature e sporco in cucina

Ma di quale trucco stiamo parlando? Si tratta di un fenomenale rimedio della nonna che ci permette di friggere con serenità senza temere schizzi ustionanti. Il trucco è molto semplice: basta mettere del sale nell’olio prima di friggere i cibi. Il sale impedirà all’olio di schizzare e potremo procedere in pace con la nostra frittura casalinga. Mai più schizzi bollenti quando friggiamo, è questo il trucco semplicissimo per evitare scottature e sporco in cucina. Ricordiamoci quindi di aggiungere qualche pizzico di sale prima di procedere con la frittura. Ma esiste anche un altro accorgimento importante per evitare schizzi.

Un altro accorgimento importante

Ricordiamoci che il primo colpevole degli schizzi durante la frittura dei cibi è l’acqua che entra in contatto con l’olio bollente. Se stiamo friggendo delle verdure, ad esempio, ricordiamoci di asciugarle molto bene prima di metterle nell’olio, o rischieremo di venire colpiti dagli schizzi. Se notiamo che l’olio inizia a schizzare, copriamo immediatamente la padella con un coperchio per qualche secondo.

Ma vediamo anche un altro trucchetto per un’impanatura fritta alla perfezione.

Non usiamo le pinze, meglio una schiumarola

Per rimuovere i cibi già cotti dall’olio bollente, molti di noi utilizzano una pinza da cucina. Ma questo strumento è troppo aggressivo, e potrebbe far staccare l’impanatura dalla superficie. Molto meglio usare una schiumarola, che oltretutto elimina il rischio che il cibo cada accidentalmente nella padella e schizzi dappertutto. Ecco una delle ricette più amate per mettere subito in pratica questi trucchi: cavolfiori impanati senza uovo per una frittura leggera e saporitissima.