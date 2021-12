Sull’indice Nasdaq dei titoli tecnologici è stato centrato in prezzo e tempo un setup proiettato da diverse tecniche, che ha interrotto il rialzo in corso da tempo.

Dobbiamo infatti rimarcare che sia il metodo Magic Box, che un quadrato di Gann di 360 gradi, unitamente alla tecnica degli orbitali planetari, hanno proiettato sul medesimo setup spazio-temporale, relativo al time frame mensile, il probabile top della fase rialzista iniziata dal bottom del marzo 2020, formatosi dopo la discesa conseguente all’inizio della pandemia.

Procediamo quindi con la nostra analisi, in ottica di medio, partendo dal seguente grafico a barre mensili.

Nasdaq: setup di medio termine centrato e scenari prospettici

Il rettangolo giallo rappresenta una proiezione con il metodo Magic Box. Notiamo che il massimo, relativo alla precedente barra mensile di novembre, ha infatti coinciso in prezzo e tempo con il punto che si trova all’intersezione tra bordo destro verticale e bordo orizzontale superiore del pattern rettangolare giallo, ma anche all’intersezione con la retta ascendente nera superiore.

La parallela in basso costituisce la trend line supportiva del canale ascendente di medio termine.

Ancora non è scattata una piena conferma del setup in corso. Setup che verrebbe invece indicato da una chiusura di dicembre sotto il minimo della precedente barra mensile.

Ulteriore segnale ribassista interverrebbe sotto la trend line inferiore del canale rialzista.

Le proiezioni del quadrato di massimo

Il medesimo setup è confermato da un quadrato di massimo di Gann, basato sul ciclo di 360 settato su time frame mensile, come da seguente grafico.

Notiamo, entro il circoletto rosso, un livello statico, proiettato dal quadrato di massimo, coincidente con il massimo raggiunto a novembre.

Proiezioni con gli orbitali planetari

Anche la tecnica degli orbitali planetari conferma il livello raggiunto sul top mensile di novembre il giorno 22 novembre a 16.212.

Di qui: 16.212/360=45,03.

Quindi: 45X360=16.200.

Il 22 novembre Urano si trovava a 12 gradi in Toro, che equivale a 42 gradi cumulati.

Quindi: 16.200+42=16.242, poco sopra il top di novembre.

Concludendo sul tema “Nasdaq: setup di medio termine centrato e scenari prospettici”, possiamo quindi affermare che anche gli orbitali planetari hanno confermato un setup, finora coinciso con il top di novembre.

Non resta che verificare se interverranno le conferme ribassiste, indicate in questo articolo.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“