Tra 19 giorni sarà Natale, la festa più bella che ci sia, la più attesa da bambini e adulti. Quando si pensa al Natale, le prime cose che ci vengono in mente sono famiglia, calore, gioia, sorrisi, ricordi e anche qualche nostalgia.

Il pensiero delle feste passate, magari con la presenza di persone che oggi non sono più al nostro fianco, porta qualche momento malinconico ma è proprio l’atmosfera magica che fa scomparire i pensieri negativi. Una bella giocata prima della mezzanotte della Vigilia, l’apertura dei regali, i buoni propositi e lo stare insieme alle persone più care sono alcuni dei motivi per cui il Natale è puro amore.

Tra pranzi e cene varie, durante le festività natalizie, a imbandire la tavola non possono di certo mancare gli adorati pandori e panettoni. Soffici e gustosi, è una goduria dividerli con amici e familiari. Se volessimo una versione originale e molto apprezzata, consigliamo di aggiungere giusto qualche goccia di liquore al caffè e cioccolata spalmabile su una fetta di pandoro e riscaldarla qualche secondo al microonde.

Chiaramente questa versione è sconsigliata qualora si avessero dei problemi di salute, che potrebbero andare dal diabete all’ipercolesterolemia o ai problemi al fegato. Infatti, sarebbe opportuno rivolgersi al proprio medico prima. Inoltre, è ovvio che sia sconsigliato anche ai bambini.

In ogni caso, in un supermercato vi sono tante scelte tra pandori e panettoni, da quelli classici a quelli farciti. Eppure questi panettoni con un ottimo rapporto qualità prezzo sono da provare assolutamente.

I panettoni

Forse pochi conoscono questo incantevole borgo medievale, ma Castelbuono è il luogo dell’azienda Fiasconaro, che produce panettoni tradizionali e con la farcitura; le particolarità di questi panettoni sono principalmente due.

La prima è la scelta degli ingredienti che compongono la farcitura e visto che il territorio in cui ci troviamo è la meravigliosa Sicilia, non mancano limoni, arance di Ribera, pistacchi di Bronte, mandorle, castagne glassate e così via. La seconda è che questi stessi panettoni possono essere firmati dai famosissimi stilisti Dolce e Gabbana.

L’altro panettone decisamente ottimo sia di gusto che come rapporto qualità/prezzo è delle Tre Marie, considerato come “il buono di Milano” con tante varietà speciali. Gli ingredienti della farcitura sono tanto variegati come pera e cioccolato, caramello, cioccolato bianco e nero, mandorle, limoni e così via. Anche le confezioni delle Tre Marie sono molto particolari e adatte anche come regalo.

Questi panettoni con un ottimo rapporto qualità prezzo sono da provare assolutamente

I panettoni si possono trovare sia nei supermercati che online. Adesso passiamo ai prezzi. Per quanto riguarda i panettoni Fiasconaro, quelli della collezione firmati D&G possono oscillare dai 15 euro ai 29 euro. Mentre quelli firmati solo dall’azienda produttrice oscillano dai 13 euro ai 20 euro.

Invece per i panettoni Tre Marie i prezzi possono oscillare dai 10 euro alle 14 euro, comprese quelle considerate “le specialità”.