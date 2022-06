Questi comuni giochi dei cani possono essere pericolosi quindi dovremmo fare massima attenzione

Tutti conosciamo l’importanza dell’attività ludica per i nostri amici animali. Questa consente loro di impiegare molte energie mentali. Aiuta ad esercitare la fantasia e rafforza il carattere. Prendiamo come esempio il gioco della corda. Il padrone ed il cane si contendono un oggetto posto nel mezzo tirandolo ciascuno dal proprio lato. Nella maggior parte dei casi lo sforzo umano sarebbe sufficiente a vincere il gioco. A meno forse che non si tratti di un cane possente come la sorprendente razza di cane più alta del Mondo.

Ma non applichiamo tutta la forza, perché la finalità del gioco è proprio quella di rafforzare il carattere del cane. Ingenuamente però, utilizziamo spesso dei giochi improvvisati per far divertire i cani. Forse abbiamo visto il loro impiego in qualche film. O semplicemente diamo per scontato di poterli utilizzare. Eppure, dovremmo fare attenzione. Infatti, gli esperti ce lo dicono spesso che questi comuni giochi dei cani possono essere pericolosi.

Evitare utilizzi prolungati

Se abbiamo un cane, evitiamo di lasciargli una pallina da tennis. Nonostante l’utilità pratica e la diffusione, questo oggetto contiene molti pericoli: in primo luogo quelli immediati, come il rischio di ingestione. Infatti, ingoiare una pallina per un umano sarebbe impossibile. Ma non possiamo escludere a priori il rischio per un cane di taglia medio-grande.

La superfice esterna di feltro risulterebbe poi molto abrasiva: aspetto questo decisamente negativo per la salute dei denti. A lungo andare le conseguenze possono diventare a dir poco indesiderabili: denti doloranti o scanalati, difficoltà a mangiare croccantini e maggiore rischio di rottura. Non escludiamo infine l’ipotesi dell’ingestione di piccole parti di pallina da parte di quei cani in grado di romperla. Evitiamo allora l’utilizzo continuo e, se proprio decidiamo di utilizzarla, facciamo in modo che questo sia limitato al momento del gioco. Esistono peraltro alcune palline pensate appositamente per i cani. Queste hanno una grandezza maggiore ed hanno un feltro meno abrasivo per i denti.

Questi comuni giochi dei cani possono essere pericolosi quindi dovremmo fare massima attenzione

Massima attenzione poi anche alle pigne. Può sembrarci un’attività innocente quella mordicchiare le protuberanze legnose di questo frutto. Ma il pericolo sarebbe duplice. Il rischio di ingestione di parti non edibili ed appuntite è estremamente alto. Queste ingestioni accidentali possono causare dei danni allo stomaco del cane. Per non parlare del rischio di trovare insetti velenosi all’ interno (come le processionarie e alcune specie tossiche di bruchi).

Se vogliamo far divertire il cane con giochi in cui può utilizzare i denti ed esercitare attività di ricerca, molto meglio utilizzare il cosiddetto Kong. Questo gioco per cani ha una forma di campana ed al suo interno si nascondono piccole ricompense alimentari.

