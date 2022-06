Quando arriva l’estate non è insolito vedere spuntare sui balconi tanti vasi carichi di gerani o gelsomini. Insieme alle margherite, queste sono tra le piante più diffuse per dare un tocco di colore in questo periodo. Facili da curare, hanno solo bisogno di qualche innaffiatura e praticamente nient’altro. Però, se consideriamo la resistenza al clima altalenante, queste piante sembrano soffrire molto dei cambi di temperatura. Basta una sera un po’ più gelida del solito ed ecco che le vediamo sfiorire o addirittura marcire.

Se vogliamo che il nostro giardino sia sempre impeccabile e fiorito, allora dobbiamo puntare su altro. Piante dai fiori colorati che resistano al freddo come al caldo, possibilmente tutto l’anno. Ma che siano anche facili da reperire e che si adattino bene a qualunque tipo di terreno, argilloso o meno. Oggi parleremo proprio di una pianta poco conosciuta originaria del Sud Africa, ma ideale per il clima mediterraneo.

Al posto di gelsomino, gerani e margherite scegliamo questa stupenda pianta dell’amore e ammiriamo la sua spettacolare fioritura estiva

Questa pianta da giardino di cui parleremo oggi è davvero incredibilmente resistente. Si tratta di una pianta perenne che fiorisce proprio in questo periodo, regalandoci un’esplosione di colori straordinaria. Stiamo parlando dell’Agapanthus o agapanto, un’erbacea angiosperme monocotiledoni. Il nome così particolare deriva dal greco e significa, appunto, fiore dell’amore. Secondo la tradizione Xhosa, le spose dovevano indossare una collana fatta con le radici di agapanto il giorno del matrimonio. Pare portasse prosperità e fecondità, garantendo una gravidanza senza complicazioni. Inoltre, erano simbolo proprio dell’amore materno verso i futuri nascituri.

La pianta che fiorisce proprio a giugno

Diverse sono le specie che fanno parte di questa famiglia, alcune sempreverdi altre decidue, circa 10 quelle conosciute. Si tratta di piante che crescono abbastanza lentamente, ma che si riempiono di splendidi fiori proprio in questo periodo. Crescono bene se posizionate in pieno sole, ma anche nei punti più a mezz’ombra. Non richiedono annaffiature costanti, ma è sempre bene controllare che il terriccio resti ben umido. Sono piante perfette per creare delle macchie in giardino, ma si adattano anche a vasi ampi e bassi da balcone. Crescono ad altezze variabili tra i 30 e i 60 centimetri e hanno foglie nastriformi anche molto lunghe. I bellissimi fiori di questa pianta hanno una forma tubolare dalle sfumature che vanno dal lilla al blu. La fioritura comincia proprio dai primi giorni di giugno e dura tranquillamente tutta l’estate.

Insomma, optiamo per l’agapanto al posto di gelsomino, gerani e margherite che vediamo dappertutto. I suoi fiori bellissimi e resistenti abbelliranno a lungo giardini e balconi dando un tocco elegante. Si tratta sempre di piante perenni, perfette anche da usare come barriera schermante. Se vogliamo goderci appieno il nostro angolo verde è importante avere la giusta privacy.

