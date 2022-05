Questa razza di cane è la più alta del Mondo ed è un prodigio di eleganza, ma la sua vita è incredibilmente breve

Può fare impressione pensare che una volta i nostri amici a quattro zampe difendevano gli uomini contro i lupi e i cervi, oppure li accompagnavano in guerra. Oggi li vediamo docili seguirci nelle passeggiate serali oppure giocare con i bambini. Eppure, la realtà quotidiana poteva essere ben più complicata in una società meno organizzata e urbanizzata, quando tra le foreste e le case c’erano attacchi e scorribande.

Molti non ci crederanno, ma questa è la storia di una razza di cane poco diffusa e conosciuta in Italia. Ma che rappresenta una vera e propria icona, eccezionale sotto molti punti di vista. Proviene dall’Irlanda, ma non si tratta del celebre cane dal portamento aristocratico e dal pelo setoso e morbido.

Il prodigio di cui parliamo in inglese si chiama Irish wolfhound, ma in italiano lo conosciamo come Levriero irlandese. Questa razza di cane è la più alta del Mondo. Per questo veniva impiegata per la difesa dai lupi e per la caccia ai cervi. Per avere un’idea della sua stazza, pensiamo che un esemplare maschio al garrese misura tranquillamente più di 80 cm. Moltissimo, specie se consideriamo che un pastore tedesco raggiunge all’incirca i 60 cm di altezza da zampa a spalla.

Delle caratteristiche uniche

Anche il peso potrà farci impressione. Infatti, un esemplare maschio può superare i 54 kg mentre le femmine arrivano intorno ai 40 kg. La sua crescita è tumultuosa ed inarrestabile nei primi mesi di vita. Ci potremmo poi sorprendere nel conoscere l’indole di un animale tanto grande, visto che risulta un compagno estremamente affettuoso e docile. Il Levriero irlandese sa essere molto tollerante con i bambini, ma se aggredito diventa estremamente protettivo.

Queste caratteristiche lo rendono un formidabile cane da guardia, così come una perfetta comparsa per cerimonie e parate per il suo portamento fiero. Per molti secoli è stato utilizzato per la caccia visto che, nonostante la grandezza, è sorprendentemente rapido. Secondo delle ricerche è un cane antichissimo. Sarebbe comparso nel 7000 a.C. e probabilmente compare anche nelle descrizioni fatte da Gaio Giulio Cesare nel De bello Gallico.

Tante caratteristiche uniche, però, si accompagnano a quella che sembra una vera e propria maledizione tipica di tutta la razza.

Questa razza di cane è la più alta del Mondo ed è un prodigio di eleganza, ma la sua vita è incredibilmente breve

Infatti, la stazza portentosa e la genetica sono un vero e proprio flagello per i Levrieri irlandesi. La loro longevità media è molto più bassa rispetto a quella di tante altre razze e si attesta intorno ai 7 anni. Le problematiche possono essere correlate al cuore o agli arti. Soffrono inoltre spesso di sindrome da dilatazione gastrica.

Per questo, un padrone responsabile dovrà fare attenzione all’alimentazione e a compiere frequenti controlli veterinari per poter prevenire i problemi. Per coloro che non vedranno un limite insuperabile in queste caratteristiche, troveranno un compagno di vita indimenticabile.

