Sempre più persone ormai vivono in appartamento e trovano conforto all’aria aperta grazie a balconi e terrazzi. Infatti, questi possono diventare piccole oasi di pace, soprattutto se li decoriamo con fiori e piante. Dopotutto, nessun estraneo può venire a interrompere il nostro idillio, dato che non siamo in terreno pubblico. Eppure, qualche scocciatore può comunque presentarsi grazie alle sue ali piumate.

Ebbene sì, stiamo parlando dei piccioni, degli animali che possono rivelarsi piuttosto invadenti. Producono una gran quantità di escrementi, che si depositano su pavimento e ringhiera, costringendoci a pulirli. Si tratta infatti di una situazione assolutamente antigenica e, se i piccioni decidono di fare il nido proprio lì, allora la situazione si complica.

Mentre altri piccoli uccellini sono ben accetti sul nostro balcone per via delle loro visite saltuarie, è importante impedire ai piccioni di tornare. Il problema è che i nostri balconi o terrazzi sono particolarmente comodi per loro, soprattutto ai piani più alti.

Per questo, in molti siamo disposti a tutto per liberarci dei piccioni, a volte sobbarcandosi anche spese consistenti con scarsi risultati. Probabilmente, però, c’è ancora un metodo che non abbiamo provato e che è praticamente a costo zero. È anche facile da realizzare e potrebbe risolvere il problema in un batter d’occhio.

Per liberarci dei piccioni sui balconi in modo economico e veloce il trucco è un po’ di ghiaia sistemata in questo modo

A volte, i metodi che ci consentono di sbarazzarci di insetti e altri parassiti possono sembrare insoliti, soprattutto quando ricorriamo a metodi naturali. Ad esempio, quanti di noi sanno che ingredienti casalinghi possono aiutarci ad eliminare le tarme in cucina? Lo stesso discorso può essere fatto per i piccioni, nonostante le loro notevoli dimensioni rispetto a dei semplici insetti.

Ma perché i piccioni sembrano quasi preferire i nostri balconi agli alberi? La risposta sta nella comodità che i primi offrono. Si trovano molto in alto e hanno una superficie su cui è facile atterrare e fare il nido. Non si tratta quindi solo di terrazzi, ma anche di ringhiere, cornicioni, grondaie e condizionatori.

Per dissuaderli dal farci visita potremmo rendere questi ambienti meno accoglienti. Se rendessimo la superficie ruvida e scomoda, i piccioni sarebbero meno tentativi tornare. È lo stesso concetto di quei dissuasori in metallo che sembrano spine. C’è, però, un metodo più veloce, più economico e meno invasivo.

Utilizziamo della semplice ghiaia e spargiamola sui bordi del pavimento del terrazzo, dove di solito si posizionano i piccioni. Sulle altre superfici potrebbe essere necessario fissare la ghiaia con della colla a caldo per non rischiare che cadano in strada ferendo qualcuno o creando danni. Ecco che quindi in un attimo la superficie non è più comoda come prima per questi volatili e, allo stesso tempo, la ghiaia è anche esteticamente piacevole.

