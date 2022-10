Ora che i primi freddi si fanno sentire, cosa c’è di più confortevole di un abito in maglia, morbido e avvolgente? Perfetto per affrontare temperature in calo e umidità, caldo senza ingoffare, da indossare da solo o sotto il cappotto. È stata Amal Clooney a mostrarcelo per prima con lo stile che la contraddistingue. Un abito in maglia caldo e morbido, color panna e dalla lunghezza midi. L’avvocatessa libanese lo ha abbinato a stivali alti sopra il ginocchio e ci ha mostrato un look che sarà di tendenza in autunno e in inverno. E che ameremo moltissimo.

Abiti in maglia midi o mini, aderenti o oversize

Gli stilisti ci propongono questi capi in maglia della moda autunno in molte versioni tra cui potremo trovare la soluzione più adatta ai nostri gusti e al nostro fisico. Il modello a costine è quello che valorizza di più le forme e la figura. Predomina nella lunghezza midi da abbinare a stivali, sneakers o mocassini per un look che non passa inosservato. Indossato sotto un piumino o un blazer, sarà ideale per qualunque momento della giornata. Una soluzione pratica che nulla toglie alla femminilità.

Chi invece vuole una soluzione più comoda e confortevole può optare per un modello oversize, ampio e avvolgente da scegliere in lana non troppo spessa, come il cachemire. Darà una piacevole sensazione al tatto, come la seta. Per evidenziare il punto vita, soprattutto nei modelli midi, basta una cintura per un tocco ultra chic.

Questi capi in maglia della moda autunno sono avvolgenti come un caldo abbraccio

Per le più audaci gli stilisti propongono l’abito in maglia in versione mini, perfetto con stivali sopra il ginocchio e da indossare con disinvoltura sotto un cappotto o un trench. Oppure, per una versione più audace, con un gilet e stivaletti in pelle.

Le più freddolose sceglieranno un morbido collo alto ad anello per proteggere la gola dai venti gelidi e tenersi alla larga dalle influenze. Chi adora lo stile minimal privilegerà le tonalità neutre e basiche, facili da abbinare. Come il bianco e il nero, il grigio e il beige, il marrone e il blu. Chi ama le novità, sposerà le tinte audaci e di forte impatto che la moda propone per l’autunno-inverno 2022 2023.

Il cardigan lungo

L’abito in maglia si sposa bene anche con un cardigan lungo, l’altro capo morbido e caldo che ci accompagnerà durante la stagione fredda e che potrà sostituire la giacca. Un capo molto versatile, da abbinare a pantaloni ampi e gonne midi di giorno, e da mixare la sera con abiti in seta o in tulle. Le più audaci potranno indossarlo anche da solo come un mini abito e completarlo con una cintura per evidenziare il punto vita. In filati sottili e morbidissimi come il cachemire, ma anche in filati spessi e con lavorazioni in rilievo. E in tutti i colori che la moda propone.

