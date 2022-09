Se con l’uso delle mascherine le labbra sono state un po’ mortificate a vantaggio degli occhi, che hanno mantenuto un ruolo di primo piano, ora si prendono la rivincita. Le proposte del make up per l’autunno inverno consigliano tinte accese e audaci che riportano la bocca in primo piano. Ma noi che rapporto abbiamo con il rossetto? Ci sono donne che non possono farne a meno, che non escono mai senza, e donne che preferiscono mantenere le labbra neutre e puntare tutto sugli occhi.

Perché questa regola è importante e va seguita: il trucco delle labbra deve essere in armonia con il resto del make up. Sceglieremo una tonalità accesa per la bocca se il resto del look è nude. Opteremo per una tonalità neutra se il focus è sugli occhi. Andiamo a scoprire quali sono le tendenze della moda e come scegliere il rossetto giusto per noi.

Come mettere il rossetto per far sembrare le labbra più grandi

Le donne di solito preferirebbero avere labbra carnose piuttosto che sottili, perché le considerano un’arma di seduzione. Difficilmente succede il contrario. Se abbiamo labbra sottili e vogliamo farle apparire più grandi, dobbiamo scegliere tonalità non troppo scure e usare una finitura lucida. I gloss hanno un effetto volumizzante e faranno apparire la bocca più carnosa. La moda ci viene in aiuto: le labbra glossate sono una gettonatissima tendenza di stagione, dal grande potere seduttivo.

In effetti, cosa c’è di più sensuale di una bocca lucida e rugiadosa? Le nuances più di tendenza vanno dal pesca al prugna, da scegliere rispettando il colore dall’incarnato. Chi ha labbra molto grandi e vuole rimpicciolirle, sceglierà invece una tonalità opaca.

Labbra da top model con i nuovi colori di tendenza dell’autunno inverno 2022

L’autunno predilige tonalità avvolgenti e decise, più scure di quelle estive. Color mattone, vino, cioccolato o rouge noir accanto al rosso vivo. Le nuances scure, da scegliere nelle textures cremose e nelle formule in gloss leggermente più trasparenti di quelle opache, sono molto chic. Si abbinano a un trucco naturale del resto del viso. Torna, anche se non è mai sparito del tutto, il rosso vivo, da dive del passato. La versione più elegante è quella opaca con focus sulle labbra e trucco nude sul resto del viso. Sugli occhi è sufficiente un po’ di mascara ed eventualmente un tocco di eyeliner.

Come scegliere la tonalità giusta

Per scegliere il rossetto giusto è importante provarlo prima dell’acquisto e armonizzarlo al resto del look. Ci sono però delle indicazioni generali che possono aiutarci a non sbagliare. Chi ha la pelle chiara dovrebbe evitare colori troppo scuri o intensi. Il rosso vivo si sposa bene con un incarnato di colorazione media. Le pelli scure acquistano eleganza con rossetti dalla tonalità particolarmente intensa. Avremo labbra da top model con i nuovi colori di tendenza.

