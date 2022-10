Da anni le nostre nonne e le nostre madri ci insegnano che il cibo non si butta. Una forma di rispetto verso chi non può concedersi un piatto a tavola, un modo per evitare lo spreco. Secondo questa filosofia si può riproporre il cibo avanzato dal giorno prima, rivisitando in modo creativo il piatto. Paradossalmente la pasta è un alimento che spesso risulta più saporito il giorno dopo. Non dimentichiamo il pane, che spesso comprato in abbondanza, rischia di rimanere conservato più a lungo perdendo fragranza e sofficità. Non solo polpette, con il pane raffermo è possibile preparare altre ricette. Nel caso della polpetta il pane conferisce sapore e consistenza alla carne. Come abbiamo detto il pane raffermo con un po’ di fantasia può essere utilizzato anche in altri modi. Vediamo prima come si realizza la classica polpetta delle nostre nonne.

Come preparare le polpette

Cucinate in genere con il sugo o al forno, la ricetta delle polpette è semplice, ecco cosa ci occorre:

carne tritata;

pane raffermo;

pangrattato;

parmigiano grattugiato;

prezzemolo fresco;

timo;

uova;

pepe.

La ricetta come abbiamo accennato è molto pratica, bisogna prima di tutto ammorbidire il pane raffermo nel latte. In seguito amalgamare tutti gli ingredienti e una volta che il composto risulterà compatto, modellare le polpette.

Non solo polpette, con il pane raffermo è possibile preparare altre ricette

Ecco due ricette sfiziose realizzate con il pane raffermo:

Frittelle di pane raffermo

Questa ricetta in realtà utilizza gli stessi ingredienti e procedimento delle polpette. L’unica differenza è che in questo caso non serve la carne e il tutto va fritto.

Pizza di pane raffermo

Come sempre il pane raffermo si amalgama con altri ingredienti. Uno volta bagnato e ammorbidito, al pane si uniscono sale, origano, pepe ed olio extravergine di oliva. Una volta aggiunto anche il formaggio pecorino grattugiato, la pizza può essere infornata a 180° per 10 minuti circa.

Torta di pane raffermo

Un vero e proprio dolce che si ottiene unendo al pane raffermo, farina, latte, uova, cacao e zucchero. Una volta infornata a 180° per circa quindici minuti, è pronta. Può essere servita con una spolverata di zucchero a velo o in alternativa accompagnata da una crema dolce, come quella pasticcera.

Lettura consigliata

Bastano del pane raffermo e una manciata di pomodorini per questo piatto casareccio, tipico della cucina meridionale