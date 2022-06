Sarebbe questo il make up perfetto per un matrimonio ma anche per tutti i giorni che fa sembrare naturalmente abbronzate

Nonostante il caldo estivo continui a tormentarci con temperature a dir poco elevate, per molte di noi rimane comunque impossibile rinunciare al make up. Innanzitutto è una questione di sicurezza e autostima: ci fa sentire più belle e apprezzate, quindi perché evitarlo? Non meno importante, la motivazione pratica: è quello che serve per mascherare il pallore da vita alla scrivania e anticipare la tintarella. Inoltre, in estate “proliferano” le uscite pubbliche come cene o aperitivi e i matrimoni, dunque meglio non farsi trovare impreparate.

Protagonista indiscusso è il colore oro, che molte erroneamente associano alle sole festività natalizie, in cui fa coppia con il rosso. Sarebbe questo il make up perfetto per un matrimonio, ma anche da sfoggiare in ufficio per sembrare naturalmente abbronzate e valorizzare lo sguardo. Non bisogna sottovalutare, infatti, che l’oro è anche il colore della luce soffusa che i tramonti estivi offrono alla vista, al mare come in città. Non a caso si parla di golden hour: ebbene, l’effetto è sul viso è ugualmente luminoso, basta saper scegliere i prodotti giusti. Fondamentali sono sicuramente una terra color bronzo, un blush oro rosa con pigmenti riflettenti e un illuminante fluido gold. Immancabili, poi, anche gli ombretti, da scegliere in base al colore dell’iride come pure a seconda nell’occasione.

In tal senso, sugli occhi scuri sarebbe bene preferire sfumature delicate come lo champagne con riflessi caldi, per donare profondità allo sguardo. Con le iridi più chiare, invece, meglio preferire i sottotoni platino o argento, che illuminano lo sguardo come non mai. Nel contesto di una cerimonia quale il matrimonio, invece, il make up si fa inevitabilmente più grintoso, senza che ciò significhi per forza eccedere. Particolarmente indicato, sarebbe uno smokey eyes, che ha l’oro come base, arricchito e reso più intenso da sfumature bronzo o marrone. E quando arriva l’altrettanto atteso momento del ricevimento, non dovremo fare altro che eventualmente aggiungere un accenno di ombretto in polvere con strass.

Sul versante del make up quotidiano, invece, basterebbe anche molto semplicemente il color block, ovvero un unico ombretto in crema nei colori indicati spalmato sull’intera palpebra. Fondamentale in questo caso la sapiente stesura dell’illuminante per addolcire il viso, regalando al contempo un effetto lifting agli zigomi.

