Chi è Sofia Raffaeli, la diciottenne campionessa di ginnastica ritmica, il segreto della sua vita a cento all’ora

A conoscere il suo stile di vita, comprendiamo che il segreto è tutto nella pianificazione della giornata. Nella costanza e nel rispetto ferreo del programma quotidiano. Sofia Raffaeli, 18 anni, incassa due medaglie d’oro e un argento. Vince gli Europei con l’Oro al Cerchio e alle Clavette in quel di Tel Aviv e l’Argento alla Palla. È la prima volta che l’Italia va in vetta nella ginnastica ritmica e lo fa con una ragazza che ha soli 18 anni, ma ha la stoffa di un adulto. Visti i risultati, siamo curiosi di capire chi è Sofia Raffaeli, la diciottenne di ferro. Un esempio per adolescenti ma anche per persone in età che ancora non si raccapezzano. Vivono da inconcludenti e magari aspirano come traguardo massimo a misure di sussistenza provenienti dall’alto. Con Sofia è un’altra aria.

La giornata tipo

Per capire chi è Sofia Raffaeli, la diciottenne sul podio della competizione europea andiamo a fondo nella sua giornata tipo. Ci vogliono talento e passione, certo, ma anche impegno. Così, la giovinetta ha un carattere e una determinazione d’acciaio. Il suo programma quotidiano fa invidia: si allena, pranzo, riposo. Di nuovo allenamento, studio. Cena e di nuovo studio, poi a nanna. Sofia Raffaeli, infatti, è anche super presente alle prove scritte di maturità. Trova il tempo per tutto, tagliando su ciò che spesso non è necessario. Infatti, non dedica ore ai social, come la maggior parte dei suoi coetanei ma anche degli adulti. Per ricaricarsi ascolta Rino Gaetano, quello della celebre «A mano a mano», che ha un ritmo musicale che obiettivamente è un’iniezione di energia senza tempo.

Marchigiana, Sofia è campionessa perché ha certamente la fortuna di potersi dedicare a ciò che ama. Ma il segreto è l’approccio professionale alla sua vita ordinaria: dal lunedì al venerdì. Senza cedere a divagazioni futili rispetto al piano di vita quotidiano. Guarda l’obiettivo, insegue un sogno ma con i piedi a terra. E cioè con l’impegno nello sport e nello studio.

