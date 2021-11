Immaginiamo di dover trascorrere fuori casa una serata d’autunno e di dover scegliere il vestito perfetto per un’occasione speciale. In questi casi è davvero difficile non pensare subito al nero. Questo colore rappresenta da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza.

È pur vero, però, che i vestiti neri si somigliano un po’ tutti e rendono difficile eccellere per originalità. Allora bisogna sapere che questi 7 dettagli valorizzano un abito nero tanto a 20 che a 50 anni, rendendolo speciale e mai visto. Puntare su uno di questi 7 modelli è la vera imperdibile novità del momento.

L’eleganza del nero non stanca mai

Dopo anni e anni, l’abito nero è ancora una garanzia di moda per le donne di tutte le età. Difficile sbagliare per chi lo indossa tanto in una ricorrenza speciale, che nelle occasioni in cui è consigliabile un certo dress code. Per valorizzare un abito nero, però, esistono alcune semplici soluzioni.

Una prima proposta è l’abito aderente in maglia a maniche lunghe e con le spalle scoperte. La lavorazione a coste fornisce un po’ di brio all’outfit e le spalline sottili dell’abito sono un grande elemento di seduzione.

La seconda variante è l’abito nero con girocollo, impreziosito da un maxi-dettaglio floreale vicinissimo al viso.

Indossare il nero impeccabilmente a qualunque età

Le donne più adulte possono pensare anche all’abito nero romantico in crepe e pizzo, con colletto bianco a contrasto con l’abito. In ogni caso si deve trattare di modelli non fascianti, che scivolano sul corpo e lo avvolgono senza soffocarlo. Le donne che non amano indossare vestiti possono considerare anche queste 10 alternative al pantalone morbido e non fasciante amatissimo sopra i 40.

Invece, un consiglio per le ragazze più giovani è di colorare l’outfit con uno di questi accessori avvenenti da possedere subito in autunno.

Ma non è finita qui, ci sono almeno altri 4 modelli che vale la pena conoscere.

Questi 7 dettagli valorizzano un abito nero tanto a 20 che a 50 anni, ecco gli ultimi

Bisognerebbe avere in armadio almeno anche:

un abito nero con scollo grafico e schiena scoperta;

un vestito nero con piccolo dettaglio color verde acceso. Questo colore è la vera rivoluzione dell’autunno;

almeno un modello monospalla;

un abito nero glitter o metallizzato, super di tendenza in questo momento.

Approfondimento

Ecco subito altri 4 modelli mozzafiato che le amanti di questo colore dai 40 anni in su adoreranno.