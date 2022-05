Un paio di scarpe comode è indispensabile per affrontare le giornate caotiche e i mille impegni della vita lavorativa o familiare. Se, poi, questa calzatura è pure estremamente di tendenza e super raffinata tanto di guadagnato. Il mocassino rientra certamente in questa categoria ed è una delle calzature perfette per questo periodo dell’anno. Il motivo è piuttosto semplice: i mocassini sono confortevoli al piede e non passano davvero mai di moda. La donna che li indossa risulta sempre elegante e impeccabile, tanto con un pantalone che indossando gonne e vestiti femminili. Un modello in particolare, però, sembrerebbe rapire il cuore di tantissime donne, al punto da costituire una delle ultime mode da non perdersi.

Le ultime tendenze di stagione

Che i sandali siano uno dei modelli preferiti per questa stagione non è un mistero. Non serve puntare necessariamente su quelli alla schiava o con il tacco gioiello, perché molti modelli di questa stagione stupiscono per comodità ed eleganza. E, per questo 2022, la punta quadrata degli anni ’90 è il dettaglio per scarpe con cui realizzare outfit incredibilmente giovanili. Si trovano anche tantissimi mocassini con questa forma particolare.

Perché spopola quest’elegantissimo modello di mocassino senza tacco che sta bene con jeans e vestiti anche dopo i 50 anni

Una delle ultime mode in fatto di calzature vuole il ritorno del mocassino marrone proprio per la sua intramontabile eleganza. Sono tantissime le gradazioni di marrone esistenti fra cui scegliere, ma come abbinare i mocassini marroni in un outfit da donna?

Jeans e maglietta sono sempre accostamenti perfetti con il mocassino marrone. Per le giornate ancora fresche possiamo pure scegliere di abbinare sopra un blazer. In un look total black il mocassino marrone trova libero modo di esprimersi, magari in abbinamento a una maxi-borsa dello stesso colore.

Qualche look più particolare

Possiamo anche puntare sui modelli leopardati, che renderanno benissimo con il classico pantalone beige anche dopo 50 anni. Oppure, in un look da spiaggia, questo mocassino è straordinario insieme a un abito chemisier morbido in tinta bianca. Un piccolo trucco per sfinare la figura consiste, poi, nell’abbinare i mocassini marroni con una tuta jumpsuit nera. D’altronde, il vero motivo per cui spopola quest’elegantissimo modello di mocassino senza tacco è la sua incredibile versatilità.

Approfondimento

Chi possiede almeno una di queste particolari scarpe del momento sa cosa vuol dire essere alla moda