In primavera e in estate è normale notare la presenza di molti insetti. Questi, con il caldo escono dai loro rifugi e sono più attivi. Sfortunatamente, gli insetti possono essere davvero noiosi e rovinare i nostri momenti di relax all’aperto. Inoltre, se riescono ad introdursi nelle nostre case, la situazione peggiora e quindi spesso siamo alla ricerca di rimedi efficaci. Oggi vogliamo concentrarci su due insetti capaci di darci il tormento: grilli e cavallette. Meno comuni di zanzare, mosche e formiche, questi insetti, per quanto innocui per l’uomo, possono diventare un incubo. Per questo motivo, con questo articolo spiegheremo come comportarci per allontanare questi animali in modo non aggressivo. Sebbene esistano moltissimi prodotti in commercio in grado di cacciarli, oggi offriremo soluzioni naturali ed economiche a questo problema. Inoltre, questi prodotti serviranno ad allontanare anche vespe e formiche, altri due insetti molto comuni in questo periodo.

Come insegnano le nonne, per allontanare grilli e cavallette sono efficaci 3 rimedi naturali utili anche contro formiche e vespe

Quando siamo in giardino, sul balcone o in terrazzo, vogliamo soltanto trascorrere momenti piacevoli. Se notiamo la presenza di grilli e cavallette e vogliamo sbarazzarcene, dobbiamo innanzitutto scoprire dove questi depositano le uova. Tra i luoghi prediletti ci sono le erbacce che crescono in giardino e le infestanti tra le piante ed eliminarle può essere un aiuto. Questo però può non essere sufficiente, pertanto, se vogliamo che questi animali non si avvicinino alle nostre case, possiamo ricorrere ai classici rimedi della nonna. Naturali, economici e alla portata di tutti, questi sono spesso i più apprezzati ed utilizzati.

Il primo tra questi è il caffè. I fondi di caffè sono più preziosi di quanto pensiamo e basterà mescolarli all’acqua e vaporizzare il repellente sulle piante, nei balconi e in giardino. Questi insetti ne sentiranno l’odore e resteranno lontani dalle nostre case. Inoltre, il caffè è un ottimo fertilizzante naturale per il terreno delle piante e le protegge da formiche e lumache.

Peperoncino

Da sempre le spezie sono tra i migliori alleati contro gli insetti. Il loro odore risulta insopportabile a molti animali e proprio per questo potrebbero aiutarci. In questo caso, contro grilli e cavallette consigliamo di usare il peperoncino. Prendiamo 2 peperoncini freschi e frulliamoli nel mixer con un bicchiere d’acqua. Lasciamo riposare il prodotto per 8 ore, filtriamolo e vaporizziamolo dove serve. In alternativa, possiamo aggiungere all’acqua un po’ di peperoncino in polvere per ottenere lo stesso risultato. Usarlo sulle piante ci aiuterà anche ad eliminare eventuali parassiti.

Olio di neem

Come insegnano le nonne, per allontanare questi insetti gli oli essenziali sono formidabili. Se vogliamo realizzare un repellente naturale utile contro grilli e cavallette, ma anche contro vespe e formiche, usiamo l’olio di neem. Tutto ciò che dobbiamo fare è aggiungerlo all’acqua e vaporizzarlo nelle aree in cui notiamo più spesso la presenza di questi animali.

