Questi 5 segni zodiacali sono tra i più affascinanti e ci ruberanno il cuore ma sono anche i più manipolatori

Chi è affascinato dall’oroscopo ha imparato a distinguere i segni zodiacali, in base alle proprie peculiarità. I segni, infatti, non sono tutti uguali. Ogni segno è caratterizzato da determinate doti, ma anche da alcuni difetti. In base a questi, due o più segni zodiacali potrebbero andare d’accordo o meno.

Per esempio, a seconda delle caratteristiche che contraddistinguono sia lo Scorpione che il Capricorno, le stelle suggeriscono che gli stessi dovrebbero stare alla larga da un segno comune. Abbiamo presente quando siamo affascinati da una persona, con la quale, però, non riusciamo ad avere un dialogo pacifico? Ciò accade perché determinati aspetti del nostro carattere si scontrano con quelli del segno opposto.

Tuttavia, questo fascino è dovuto proprio all’abilità comunicativa e ad alcuni tratti caratteristici. Le peculiarità del segno sono innate ed, in quanto tali, sono comuni a tutti i nati sotto il segno. Ovviamente, non tutte le persone dello stesso segno sono “uguali”. A differenziarle, infatti, è l’ascendente che, spesso, sottovalutiamo. L’ascendente, invece, ricopre un ruolo fondamentale nella definizione della persona stessa, pertanto ecco come calcolarlo.

Il fascino è manipolatore

Tuttavia, il fascino è anche manipolatore. Infatti, questi 5 segni zodiacali sono tra i più affascinanti ma, allo stesso tempo, sapranno come farci cadere ai loro piedi e alle loro condizioni.

Al primo posto, tra i segni più manipolatori, vi è il Gemelli. Abile nella dialettica ricercata, con un innato senso di leadership e tanta simpatia, il Gemelli conquisterà il cuore di tutti. Non solo per queste caratteristiche, ma anche perché è dolce e affabile. Il difetto è quello di volere la ragione a tutti i costi, anche quando ha palesemente torto. Pertanto, farà di tutto, attraverso la manipolazione dialettica, per cercare di ottenere consensi a favore della sua tesi.

Il secondo segno manipolatore è la Bilancia, la paladina dell’equilibrio. Amante della bellezza, pacifica e sensibile, la Bilancia vuole sentirsi amata. Si lega alle persone quasi morbosamente e, quando vi è un pericolo “rottura”, farà di tutto per cercare di recuperare e ripristinare, appunto, l’equilibrio.

Il terzo segno è il Cancro, le cui peculiarità sono l’amore verso il prossimo e l’empatia. Proprio queste caratteristiche lo rendono vulnerabile durante i litigi. Scoppierà a piangere, per entrare presto in empatia, e grazie a questo “stratagemma” ci scioglieremo come il burro. Piccolo cuore di Cancro!

Questi 5 segni zodiacali sono tra i più affascinanti e ci ruberanno il cuore ma sono anche i più manipolatori

Gli altri due segni sono il Sagittario e il Pesci. Attivismo e determinazione contraddistinguono il primo, mentre romanticismo e genialità il secondo. Abbiamo mai discusso con un Sagittario per la sua insistenza? Meglio non contraddirlo.

La sua determinazione è imbattibile. Quando si mette in testa un’idea, vi è poco da fare. Insisterà fino a quando non lo faremo contento. Sicuramente, ci porterà a fare qualcosa di divertente e avventuroso, come il suo spirito.

Il Pesci è molto attraente, anche per via di Giove che lo proclama come il segno dell’anno 2022. Il suo romanticismo ci ruba il cuore. In effetti, è proprio questa la sua tattica. Dolce come lo zucchero, non diremo di no alle sue proposte. Effettivamente, come facciamo a resistere?