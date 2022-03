Avevamo lasciato il Capricorno con un inizio settimana disastroso, ma proprio nel fine settimana le stelle prevedono una grande ripresa, soprattutto grazie al benevolo Giove. Durante queste ore, il Pianeta transiterà nel segno, mentre la Luna in Bilancia, responsabile dell’influenze negative, abbandonerà questa missione.

Ma non è la Luna o la Bilancia a cui prestare attenzione, ma un altro segno zodiacale, dal quale i nati sotto il segno del Capricorno dovrebbero stare alla larga.

Allo stesso modo, anche l’affascinante Scorpione dovrebbe restare sulle sue, in presenza dello stesso segno. Infatti, ciò che accumuna Capricorno e Scorpione sono alcune sfaccettature del loro carattere, che sarebbero contrapposte a quelle del Leone.

Gli opposti si attraggono ma non vanno d’accordo

È proprio così. Due poli opposti si attraggano. Peccato che rimane solo l’attrazione fisica perché, se fosse per il carattere, altro che attrazione!

Piuttosto, vi sarebbero fuoco e fiamme, e non in senso positivo. Il Capricorno e lo Scorpione dovrebbero stare alla larga dal Leone, se non vogliono guai. Sebbene sia un segno zodiacale attraente, sia per il Capricorno che per lo Scorpione, purtroppo la fusione dei loro caratteri non produrrebbe gli effetti sperati.

Il Capricorno è il segno più misterioso dello zodiaco. Le sue peculiarità sono la riflessività, la timidezza e lo scetticismo. Caratteristiche molto diverse da quelle del Leone che, invece, proprio come l’animale, è avventuroso, indipendente e intraprendente.

Il Capricorno è molto affascinato da queste caratteristiche tipiche del Leone, ma se volessero iniziare una storia d’amore andrebbe a finire male. Purtroppo, la diffidenza del Capricorno potrebbe spegnere l’animo ardente del Leone.

Capricorno e Scorpione dovrebbero stare alla larga da questo segno zodiacale altrimenti si prevedono guai in vista

Anche lo Scorpione finirebbe per litigare, in continuazione, con il Leone. Lo Scorpione, infatti, è sempre visto come un segno freddo, incompatibile con quasi tutti i caratteri. Ma questa visione è distorta. Lo Scorpione nasconde un animo molto sensibile, più di quello che vorrebbe far apparire.

Il Leone, per le sue peculiarità, sarebbe il segno che, più di tutti, non riuscirebbe a capire in fondo ciò che si cela dietro al carattere dello Scorpione. Di conseguenza, vi sarebbero troppe incomprensioni, così come troppe libertà, che lo Scorpione non potrebbe accettare.

I nati sotto il segno, infatti, hanno bisogno di affetto e di contatto. Il Leone, invece, non esprime l’affetto come vorrebbe lo Scorpione, se non sotto le coperte. Ecco perché Capricorno e Scorpione non potrebbero avere una storia d’amore serena, se incontrassero una donna o un uomo del segno del Leone. Tuttavia, ricordiamo che, sebbene queste caratteristiche siano comuni a tutti, ciò che determinerebbe il carattere è l’ascendente, ed ecco come calcolarlo.