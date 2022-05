Questi 5 parchi sono tra i più belli d’Italia e sono la meta ideale per un weekend a maggio

Maggio è probabilmente il miglior mese dell’anno per prendersi una pausa dalla routine quotidiana e organizzare un weekend fuori porta. Non siamo ancora in alta stagione e il clima è decisamente favorevole. Due aspetti che ci permettono di godere in tutta tranquillità delle bellezze del nostro straordinario Paese. C’è chi ama scoprire piccoli borghi. Chi ama l’architettura e i castelli. Moltissimi, invece, preferiscono riscoprire il contatto con la natura immergendosi nel verde. E questi 5 parchi sono tra i più belli che possiamo trovare lungo lo Stivale. Vediamo quali sono e perché sono perfetti per una toccata e fuga in questo periodo.

I Giardini Reali di Venezia e la Villa della Pergola di Alassio

I Giardini Reali e la Villa della Pergola che si affaccia sul golfo ligure di Alassio sono appena stati premiati tra i più belli d’Italia. Il motivo è semplice da intuire. I Giardini di Venezia vantano una storia centenaria e dopo una imponente opera di ristrutturazione sono tornati a splendere. Visitandoli, troveremo decine e decine di specie vegetali diverse, edifici risalenti all’epoca napoleonica e i canali di Venezia a fare da sfondo. Un mix davvero imperdibile.

Villa della Pergola è un paradiso naturale in forma di giardino inglese. Il parco che circonda la villa nasce a fine ‘800 e si estende per oltre 2 ettari a picco sul mare. All’interno di Villa della Pergola si trovano la più vasta collezione di glicini italiana e alcune tra le piante esotiche più rare al Mondo.

Il Parco degli Acquedotti di Roma

Se siamo particolarmente romantici e amiamo i tramonti, il Parco degli Acquedotti di Roma è la nostra meta ideale. Si tratta di uno dei polmoni della capitale e si estende per più di 200 ettari. Visitarlo significa camminare direttamente nella storia e ammirare alcune delle opere architettoniche più importanti e antiche d’Italia. E i tramonti infuocati di maggio creano dei giochi di luce con le arcate degli acquedotti davvero imperdibili.

Questi 5 parchi sono tra i più belli d’Italia e sono la meta ideale per un weekend a maggio

Chi si trova dalle parti di Firenze in questo periodo non può assolutamente perdersi il Giardino di Boboli. In primavera il parco si riempie di colori incredibili e di piante tutte da ammirare. E non solo. All’interno ci sono statue, grotte e fontane realizzate dai maestri del Rinascimento italiano. Un luogo davvero magico sospeso tra arte e natura.

Non mancano meravigliosi parchi anche al Sud. Uno dei più belli in assoluto da visitare a maggio è il Parco Trevelyan di Taormina. Sullo sfondo ci sono l’imponente Etna e il mare. Nel parco, invece, troveremo edifici unici nel loro genere e una vera e propria esplosione di fiori e piante. Assolutamente da non perdere in questo periodo di fioriture.

