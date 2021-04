Noi e le nostre passioni. Il make-up è uno di questi. Per una passeggiata, una cena fuori, un appuntamento, al lavoro, un aperitivo il trucco non deve assolutamente mancare. A volte ci sentiamo quasi imbarazzate senza il make-up come se esso nasconda le nostre imperfezioni. Certo, si dice che il trucco fa miracoli ma a volte esso può essere un’arma a doppio taglio se applicato in maniera errata.

L’ideale sarebbe un trucco basico e al naturale. Senza appesantirlo con tocchi di matita o eyeliner in più e soprattutto senza usare un fondotinta, per giunta applicato male, come un cerone. A tal proposito, in questo articolo parleremo in modo particolare dell’applicazione di due prodotti essenziali. È incredibile ma abbiamo sempre sbagliato con l’ombretto e il fondotinta ed è per questo motivo che il make-up è imperfetto.

L’ombretto non va messo orizzontalmente

Per chi non è una make-up artist e non conosce tutti i segreti per un make-up perfetto può commettere degli errori. Questo riguarda l’applicazione dell’ombretto in polvere. In particolare truccare l’occhio orizzontalmente dall’interno verso l’esterno. Utilizzare l’ombretto in questa maniera, che sia con il pennellino o con le dita, è sbagliato poiché causa come risultato uno sguardo stanco. Questo modo di applicazione provoca la comparsa di quelle pieghe sull’occhio che inevitabilmente lo fa sembrare malinconico. Qual è allora la giusta applicazione dell’ombretto?

Il modo corretto per aprire l’occhio è applicare l’ombretto dall’alto verso il basso con il pennellino. Per un miglior risultato del make-up è necessario sfumare l’ombretto. La sfumatura infatti conferisce uno sguardo più aggraziato, evitando un occhio appesantito.

Il fondotinta non va messo prima di una crema idratante o un primer

Prima di tutto è consigliato truccare prima gli occhi e poi il viso. Facendo così si evita il viso sporco, poiché può capitare che un po’ di ombretto cada durante l’applicazione.

Per un make-up duraturo e senza imperfezioni, è necessario applicare sul viso una crema idratante spalmata bene e assorbita oppure un primer. Spalmare il fondotinta senza aver applicato precedentemente la crema o il primer contribuisce ad una maggiore chiusura dei pori. Inoltre, causa l’inevitabile vista delle imperfezioni della pelle. E se messo male ancora di più. Il consiglio è di utilizzare i pennelli adatti anche se usare le dita non è del tutto sbagliato.

Ecco perché abbiamo sempre sbagliato con l’ombretto e il fondotinta ed è per questo motivo che il make-up è imperfetto. Utilizziamo l’ombretto e il fondotinta in questo modo e il nostro make-up sarà tutt’altra cosa.