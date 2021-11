Fantasia e sperimentazione ci accompagnano spesso in cucina. Dalle classiche ricette della nonna, ai mix di ricette attraverso cui spesso diamo un tocco in più alle nostre creazioni. Alle volte proviamo ad uscire dai soliti schemi, dalle banali torte della nonna o dall’uso dei soliti noiosi e ripetitivi ingredienti. Può capitare che ci venga voglia di sperimentare qualcosa di nuovo con gli ingredienti che ci offre la stagione in corso. Magari dare un tocco diverso alla nostra crema o al nostro cioccolato. E quindi, magari possiamo pensare di sostituire le classiche carote e castagne autunnali, con altri ortaggi tipici che la natura ci offre. Andiamo così a scoprire un ortaggio autunnale inatteso e sorprendente attraverso cui possiamo sbizzarrire la nostra fantasia in cucina.

Non i soliti e ripetitivi dolci al cioccolato ecco come prepararne nuovi con un ortaggio davvero eccezionale

Quando si tratta di preparare torte o biscotti, tutti abbiamo sulla lista dei nostri ingredienti burro, farina, uova e cioccolato. Magari per semplicità d’accostamento, gusto finale o per la facilità con cui riusciamo a lavorarli. Ciò che spesso sottovalutiamo o non sappiamo sono i diversi accostamenti e mix con cui si può legare l’amato cioccolato, dando vita a risultati davvero eccezionali.

Un ortaggio sorprendente con cui possiamo combinare il cioccolato è il radicchio rosso. Amato per la sua delicatezza, spesso odiato per il suo gusto amaro, si presta, unito al cioccolato ad un dolce davvero sensazionale.

Ingredienti:

250 gr di farina 00;

250 gr di zucchero di canna;

circa 250 gr di radicchio;

100 gr di burro;

3 uova;

½ bustina lievito per dolci;

1 fialetta aroma vaniglia;

2 cucchiai farina di nocciole;

1 cucchiaio gocce di cioccolato;

2 cucchiai nocciole tritate;

150 gr di cioccolato fondente.

Preparazione

La prima cosa che dobbiamo fare è portare il forno a 180°.

Procediamo dunque con il radicchio. Lo lasciamo un po’ sotto l’acqua corrente per togliere l’amaro, nel frattempo sciogliamo il burro in un pentolino. Riprendiamo il radicchio e lo tritiamo nel mix, dando dei piccoli colpi ad intermittenza.

Ora montiamo con le fruste elettriche le uova e lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungiamo, servendoci di un setaccio, il lievito alla farina, e uniamo, pian piano, il tutto al composto di zucchero e uova. Amalgamiamo con un cucchiaio di legno e mescoliamo dall’alto verso il basso.

A questo punto possiamo unire al composto il burro sciolto, il radicchio tritato, l’aroma di vaniglia, la farina di nocciole e 1 cucchiaio di gocce di cioccolato. Amalgamiamo il tutto e versiamo il composto negli stampi monoporzione.

Possiamo infornare per 30 minuti a 170°. Nell’attesa che i nostri dolcetti arrivino a cottura, in un pentolino mettiamo a sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Quando sarà pronto teniamolo da parte.

Controlliamo la cottura dei dolcetti pizzicando il centro con uno stuzzicadenti.

A cottura ultimata, li lasciamo raffreddare e poi li rimuoviamo dagli stampi. Ora possiamo guarnirli con il fondente sciolto che abbiamo tenuto da parte e le nocciole tritate, a piacere.

Et voilà! Non i soliti e ripetitivi dolci al cioccolato ecco come prepararne nuovi con un ortaggio davvero eccezionale, con un pizzico di fantasia e creatività.