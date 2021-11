Il fantastico mondo della moda non comprende solamente abbigliamento e accessori all’ultimo grido, ma coinvolge tutti gli aspetti della vita quotidiana, tra cui i nostri capelli. È come se fossero il nostro biglietto da visita, un po’ come le unghie.

I capelli rappresentano la nostra personalità e raccontano molto di noi. Ciò che fa la differenza è sicuramente il modo di portare i capelli, nonché il colore. Un esempio è un taglio corto sbarazzino con un colore inusuale come il fuxia, il celeste o il biondo platino. Di sicuro si tratta di una scelta poco comune, ma tanto coraggiosa, che racconta appieno una personalità forte e noncurante del giudizio altrui. Come si suol dire, “chapeau”, per rimanere in tema.

È sempre ammirevole e affascinante vedere donne over 50 e 60 che, tramite un taglio, esprimono il loro carattere forte e sensibile al contempo. Eppure la domanda che attanaglia la mente di ogni donna è “starà bene questo taglio per la mia forma del viso?”.

Niente paura perché ecco i tagli alla moda e chic che valorizzano ciascuna forma del viso e sono perfetti a qualsiasi età.

Forma quadrata del viso

Il viso quadrato si riconosce da una mascella pronunciata, molto simile alla forma del quadrato. Il taglio alla moda e adatto a questa forma, nonché a qualsiasi età, è il caschetto scalato medio-corto, le cui ciocche finali accompagnano la forma del viso, dalle orecchie al mento. Questo taglio è davvero bello, perché addolcisce gli “spigoli” del volto ed è molto sensuale.

Al contrario, il carré dritto è assolutamente da evitare, perché rimarca i lineamenti spigolosi. Per quanto riguarda i capelli lunghi, anche qui vige la regola del “no al perfettamente allineato”. I tagli migliori sono quelli scalati e con onde morbide, che coprono la parte laterale del viso.

Forma a cuore del viso

Il viso a cuore si riconosce da mento a punta, zigomi pronunciati e fronte alta. Il taglio alla moda, adatto a questa forma e perfetto per qualsiasi età, è il long-bob, che ricrea la forma del volto e riempie dove manca volume. Sia per il corto che per il lungo, la cosa importante è che ci sia la frangia e che i capelli siano ondulati. Possiamo scegliere tra frangia laterale voluminosa o frangetta sottile, che nasconda la fronte alta.

Chi ama il corto, il taglio che starà benissimo è quello alla garçonne, molto sbarazzino e giovanile.

Ultimiamo con le forme del viso più comuni, ossia quella tonda e quella ovale. Nel primo caso, il taglio perfetto è quello scalato con riga in mezzo, possibilmente liscio oppure leggermente ondulato che allunga il viso. Chi ama il corto, non può non scegliere il pixie-cut, super femminile e alla moda.

Nel secondo caso, visto che si tratta di una forma affusolata e larga con mento e zigomi non tanto pronunciati, il taglio migliore è il lob testurizzato lungo o corto, meglio con la frangetta piena o con la riga in mezzo.