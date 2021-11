Cambiare look significa rivoluzionare il proprio essere, anche tramite i capelli. È come se funzionasse allo stesso modo dell’abbigliamento. Tramite questo esprimiamo la nostra personalità.

Per esempio iconico è lo stile dei rocker, ben definito ed espressione dell’anima rock. Ad un solo sguardo si capisce la musica che si ascolta, i gusti e lo stile di vita. Al contrario, quello di Coco Chanel, nei suoi anni, era uno stile raffinato in cui si coglieva la classe e il ceto sociale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Allo stesso modo funziona il modo in cui si portano i capelli. I capelli colorati, rasati lateralmente e con la chioma a punta verso l’alto erano espressione della cultura punk, per esempio. Al giorno d’oggi si vuole sottolineare sempre più la propria personalità, non solo tramite l’outfit ma anche tramite i capelli.

Oggi le donne sono espressione di coraggio, intraprendenza, spirito libero e avventuriero. Proprio per questo le donne decidono di cambiare il proprio look in base al loro stile e alla loro personalità. È perfetto sia a 30 che a 60 anni questo taglio giovanile e sensuale adatto a qualsiasi forma del viso che incanala le caratteristiche appena citate. Vediamo di quale si tratta.

Il taglio “edgy”

Super alla moda, chic, sbarazzino e giovanile il taglio corto edgy sarebbe l’ideale per donne forti e intraprendenti, che vogliono osare e che vogliono esprimere tutta la loro femminilità. Un taglio davvero sensuale e adatto a qualsiasi forma del viso, poiché da una parte mette in rilievo gli zigomi e gli occhi e dall’altra parte slancia la forma.

Non è detto, infatti, che i capelli lunghi portati apposta per nascondere il viso in realtà lo nascondano davvero nelle forme più morbide. A volte succede l’esatto contrario. Con questo taglio, invece, sia le donne dal viso più rotondo che quelle con un viso più slanciato saranno valorizzate maggiormente.

Allo stesso modo, sia donne più giovani che quelle più mature staranno benissimo con questo taglio, per cui sarebbe l’ideale da chiedere al proprio parrucchiere. Un modo per esaltare il taglio è il colore. Alla moda è lo shatush. Sui capelli biondi facciamo il contrasto tra nero e biondo, sui capelli castani il contrasto tra le diverse sfumature di castano.

Perfetto sia a 30 che a 60 anni questo taglio giovanile e sensuale adatto a qualsiasi forma del viso

Per affermare la propria sensualità, femminilità e determinazione ecco cosa chiedere al proprio hair-stylist da 30 anni in su per essere super alla moda, bella e giovanile, così come queste acconciature. Diamo un taglio al passato!