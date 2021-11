Proiettati verso il Natale, si pensa già al 2022. Anno per molti di svolta, anno invece per altri fatto di incertezze e interrogativi. Per tutti sicuramente, però, un anno molto atteso, perché si spera nell’era post Covid, la tanto amata fine della pandemia. E le stelle dall’alto che dicono? Be’, non Acquario, Toro o Gemelli, ma per il 2022 il vero segno fortunato sarà questo qui.

I segni sopracitati vedranno dei momenti colorati durante l’anno, perché anche loro sono nell’anno giusto, ma un segno in particolare dello zodiaco brillerà più di tutti.

I transiti planetari

Per favorire un segno rispetto ad un altro, bisogna osservare i transiti planetari. Ovvero quando un pianeta è in un segno. Giove nel 2022 transiterà in Pesci. Saturno sarà in Acquario, Nettuno in Pesci, Urano in Toro e Plutone in Capricorno. Quindi, possiamo notare che ci sono dei segni che spiccano più di altri.

Non Acquario, Toro o Gemelli, ma per il 2022 il vero segno fortunato sarà questo

Sembra, infatti, che il segno fortunato del 2022 sia Pesci. Giove transiterà per ben 2 volte su questo segno. Sarà lì da inizio anno fino al 10 maggio 2022, e poi dal 28 ottobre al 20 dicembre. E quindi Giove, considerato il pianeta della fortuna e del benessere, brillerà per un bel po’ in Pesci. Ma non lo farà solo una volta, saranno ben due. E quindi doppio benessere e doppia fortuna.

Inoltre, bisogna sapere che Giove torna a casa sua. Infatti, Pesci è il domicilio planetario di questo grande pianeta. E quindi il transito sarà più forte e tutto sarà amplificato. Però, non ci sono solo belle notizie. Se no sarebbe un anno troppo facile.

Come accennato prima, Giove sarà in Pesci due volte l’anno e quel periodo sarà di grande benessere e fortuna. C’è, però, il periodo che va dal 10 maggio al 28 ottobre dove Giove non sarà in Pesci. E qui solo la Fortuna potrà aiutarci. Potrebbe essere un periodo altrettanto fortunato oppure un periodo meno fortunato. Solo il tempo ci svelerà il futuro, che diventa poi presente e in un solo secondo già passato.

Mentre Giove va via da Pesci, si sposta in Ariete e farà decollare la carriera, la fortuna e il benessere di questo segno, dei Gemelli e dell’Acquario. Ma non durerà molto, perché Giove sarà pronto a tornare a casa e ad abbracciare nuovamente Pesci.

