Novembre è un periodo di grandi cambiamenti e così lo è anche per i capelli. Siamo soliti fare sempre gli stessi tagli, invece bisogna buttarsi e osare. Quindi o si usano le parrucche, come faceva Ilary Blasi, oppure i capelli si tagliano. Usare la parrucca non è un’opzione da escludere ovviamente. Però basta con i soliti capelli noiosi perché ora dal parrucchiere tutte stanno chiedendo questo taglio e quindi dobbiamo subito provarlo. Prima di farlo chiediamo consiglio al nostro parrucchiere di fiducia, perché non è assolutamente detto che ci stia bene. Ma il nostro parrucchiere saprà darci la risposta. O comunque sarà in grado di apportare delle piccole modifiche al taglio, in modo da renderlo perfetto per noi. E quindi così non avremo più scuse di nessun tipo.

Basta con i soliti capelli noiosi perché ora dal parrucchiere tutte stanno chiedendo questo taglio

È dunque arrivato un nuovo taglio di capelli in città e moltissime donne stanno decidendo di farlo. Non parliamo di colori strani, di rasature a zero o moicani. È un taglio normalissimo, ma che sta facendo impazzire tante donne.

Dunque, abbiamo visto come il caschetto o bob sia il taglio della stagione. Solitamente il taglio corto va di moda d’estate, ma quest’anno anche d’inverno. E sono veramente tante le star che portano i capelli così. Avevamo visto come il bob si può trasformare e diventare un bob invertito, quindi la scalatura cambia. E poi avevamo visto un altro grande trend, che è il pixie cut.

Parliamo del bob mosso, quello fatto con le onde. Infatti, i capelli portati così sembrano essere il nuovissimo trend di stagione. Possiamo portarli scalati, pari e con la frangia, l’importante è che siano mossi. Il bob è perfetto con i capelli mossi perché darà loro valore e volume. Non sarà un taglio spento e piatto, anzi. Ma non pensiamo ad un volume esagerato, sarà quello giusto.

Se i nostri capelli non sono mossi, possiamo sempre farli mossi. Possiamo usare il phon e una spazzola tonda oppure la piastra. Facciamo attenzione, però, perché non devono venire i boccoli, ma i capelli devono essere mossi. Quindi se usiamo la piastra per i boccoli, cerchiamo di farli molto larghi. Per questo in realtà sarebbe meglio usare la piastra che liscia e ogni tanto piegare lo strumento andando a creare una piega. In questo modo il risultato sarà ottimale.

