È iniziato il nuovo anno e molti stanno aspettando che la bilancia della fortuna propenda dalla loro parte. Eppure, secondo l’oroscopo, saranno solo 3 i segni zodiacali che inizieranno veramente con il piede giusto. Gli altri resteranno a guardare, almeno finché i pianeti che comandano il cielo non cambieranno posizione. Ebbene, questi 3 segni zodiacali inizieranno l’anno alla grande con un gennaio strepitoso, ricco di buonumore, belle sorprese e novità. Si tratterà di un periodo eccitante, grazie ai positivi cambiamenti, alle notizie favorevoli e alle soddisfazioni che riceveranno. Ma scopriamo quali sono questi segni fortunati che saranno così felici, all’apertura del 2022.

Partiamo dal primo: il Leone inizierà con buoni propositi. Per questo segno, le idee che sembravano campate in aria, avranno l’opportunità di concretizzarsi. Quindi, tutto ciò che è rimasto irrealizzato lo scorso anno, potrebbe trovare ora un esito fausto. Sicché, il ruolo di leader che gli è connaturato, sarà fondamentale nell’affrontare le sfide. Infatti, se sarà in grado di coordinare bene tutto, il successo arriverà. Questo dal punto di vista professionale.

Sul piano sentimentale, il Leone dovrà trovare il tempo e il modo per affrontare alcuni problemi. Dovrà, cioè, fare i conti con situazioni che minacciano la sua relazione, mettendo da parte l’orgoglio. Pertanto, le sue mosse saranno decisive per la continuazione o meno dei suoi rapporti amorosi.

Passiamo, adesso, al secondo segno baciato dalla fortuna, che è il Capricorno. In questo mese, sul piano professionale, riceverà importanti gratificazioni e soddisfazioni. Ciò accrescerà la sua ambizione e lo porterà a raggiungere l’apice del suo successo professionale. Il segreto di questo grande successo è legato alla presenza del Sole nel Capricorno, che vi rimarrà fino al 21 gennaio. Inoltre, ci sono ottime premesse anche a livello sentimentale, grazie ad un incontro speciale che potrebbe essere il grande amore, tanto atteso.

Altro segno che inizierà l’anno alla grande

Veniamo al terzo segno: il Cancro, che ha avuto un fine anno difficile, con un morale particolarmente basso. Da gennaio, però, cambierà tutto, perché sono in arrivo grandi novità. Infatti, grazie all’influsso positivo dei pianeti, affronterà con grande carattere le sfide che gli si apriranno di fronte. Quindi, lanciandosi a capofitto nei progetti professionali, otterrà da essi rilevanti successi. Poi, anche sul piano amoroso, riceverà molte gioie. Infatti, nella coppia, finiranno i litigi, per dare spazio a sorrisi e ad affettuosità. In più, anche con i parenti il Cancro riuscirà ad essere più diplomatico del solito. Insomma, almeno per gennaio, l’ago della bilancia propenderà a favore di questi 3 segni, quindi meglio che ne approfittino.