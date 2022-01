Ecco la pagella dell’oroscopo per la settimana dal 10 al 16 gennaio, che promuove alcuni segni e ne boccia altri

Siamo vicini alla seconda settimana di gennaio e non sappiamo ancora come si muoveranno gli astri. Per dare contezza di come andranno le cose, di immediata percezione è la pagella con i voti per i rispettivi segni. Insomma, come per chi va a scuola e, per distrazione o negligenza, prende un brutto voto, così sarà per i segni. Nel loro caso, però, sarà l’influenza degli altri a decidere sul rendimento e non già le rispettive azioni o omissioni. Ecco, dunque, la pagella dell’oroscopo per la settimana dal 10 al 16 gennaio, che promuove alcuni segni e ne boccia altri. Ebbene, al top incontriamo il Toro, leader nella settimana in entrata. A succedergli è il Cancro, anche per il quale sarà un ottimo momento, sia in amore che nel lavoro. Ma vediamo, più nel dettaglio, quali sono gli altri candidati e quali i voti che spettano loro.

La classifica, quindi, è la seguente: 1° posto: Toro, voto 10; 2° posto: Cancro, voto 9; 3° posto: Gemelli e Capricorno, voto 8; 4° posto: Sagittario, Acquario e Pesci, voto 7; 5° posto: Ariete, Leone, Vergine e Scorpione, voto 6; 6° posto: Bilancia, voto 5. Vediamo perché per quest’ultimo segno sarà una settimana “no”. Saranno giorni un po’ faticosi perché occorrerà diplomazia e pazienza, per affrontare diverse incomprensioni e problematiche. Tuttavia, c’è sempre la possibilità di aprirsi e dichiarare le proprie fragilità a chi ci ama. Inoltre, non c’è motivo di preoccuparsi, perché sarà un periodo di passaggio. Questo, dunque, è il segno a cui andrà peggio la settimana dal 10 al 16 gennaio.

Il segno che andrà meglio nella seconda settimana di gennaio

Vediamo, adesso, il segno a cui andrà meglio, che è il Toro. Grande decollo sul piano degli affari e del lavoro, quindi è il momento di chiedere e ottenere una promozione. Ottima sarà anche l’energia fisica e la voglia di affrontare al meglio qualsiasi decisione, tanto da iniziare a pianificare per il futuro. Inoltre, la seconda metà del mese sarà rivolta, molto di più, alla risoluzione delle questioni di cuore.

Sempre in una buona posizione si colloca il Capricorno, che continua a viaggiare ad alta velocità. Per lui, infatti, non ci saranno dei veri bassi nei diversi ambiti. La ragione è che, nel complesso, rimane uno dei segni favoriti dell’oroscopo di quest’anno. Per i segni, invece, con voto 6, ci saranno alti e bassi, cioè non si denoteranno eventi significativi o particolarmente positivi.