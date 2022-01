Siamo oramai all’inizio del nuovo anno e tutti vogliono sapere quali sono le previsioni dell’oroscopo per i prossimi mesi. Ci si chiede, in particolare, quali saranno i segni favoriti e quali quelli meno nel 2022. Come sempre, sono le stelle ad influenzare il nostro percorso! Tuttavia, saremo anche noi, con le nostre azioni, ad inimicarci o ad ingraziarci maggiormente la sorte. Quindi, attenzione a ciò che avverrà, così, semmai, potremo regolarci di conseguenza. Dunque, ecco come girerà la ruota della fortuna per il 2022, pieno di positività e buona sorte per alcuni e di ostacoli e sfiga per altri.

Ma scopriamo subito chi si trova in una posizione migliore rispetto agli altri. Ebbene, quest’anno sarà particolarmente fortunato per: Pesci, Toro e Ariete, in primis. Poi, non mancheranno favori anche per il Capricorno e il Leone.

Si è anticipato quali saranno i segni baciati dalla fortuna per il 2022. In primo luogo, i nati sotto il segno dei Pesci vivranno, finalmente, un anno privo di ostacoli e delusioni. Sarà molto impegnativo ma esaltante, per le tante possibilità che si prospetteranno. In particolare, si registrerà il grande amore verso una persona.

Poi, anche gli Scorpioni, trascinati da questo vento benevolo, avranno un 2022 ricco di amore e passione travolgente. Per quanto riguarda l’Ariete, quest’anno rappresenterà la svolta definitiva, in tutti i settori. Centrali, in particolare, saranno i mesi di aprile, luglio e agosto, caratterizzati dalla presenza benevola di Marte e Giove. Questi ultimi, finalmente, daranno a questo segno zodiacale ciò che merita, ossia lo splendore proprio della sua personalità. Inoltre, sentimenti e passione spadroneggeranno, saldando i legami affettivi.

Gli sfigati del 2022

Veniamo adesso a conoscere chi saranno, invece, gli sfigati, a cui il 2022 ha riservato la mala sorte. Ebbene, le previsioni sono maldestre soprattutto per l’Acquario, la Bilancia e la Vergine, che saranno i segni più sfigati dell’anno. Per la Vergine, il conflitto con Giove ostacolerà i rapporti amorosi, che diventeranno più difficili e tormentati. Fasi alterne, poi, vivrà anche la Bilancia, per la quale vi saranno però anche transiti positivi e innovativi. Quelli nati sotto il segno dell’Acquario, infine, si troveranno in difficoltà e in costante guerra. Questo perché Urano, che è il loro pianeta guida, entrerà definitivamente nel Toro, provocando tensioni a tutto campo.