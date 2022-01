La moda orecchini, tra preziosi e bigiotteria, ha davvero un’infinità di proposte anche per il 2022. Sicuramente continueranno ad avere uno spazio significativo nei portagioie quei modelli dall’allure retrò e classico. Sembra proprio che gli stilisti li abbiano appositamente rispolverati a distanza di anni per rilanciarli dall’autunno scorso. Alcuni esempi sono quelli a goccia, i pendenti con perle o pietre dure incastonate tra piccoli diamanti o zirconi, i bottoncini “punto luce”.

Tuttavia, questi modelli particolarmente sofisticati seppur di moda possono risultare impegnativi, non da tutti i giorni e non semplicissimi da abbinare.

Per questo motivo, nell’articolo di oggi ne conosceremo altri tre più sbarazzini che stanno facendo impazzire le “fashioniste” e perfetti per look sporty chic.

Questi 3 modelli di orecchini versatili e fashion stanno andando a ruba tra le amanti dei gioielli di ogni età

Lo sporty chic è uno stile che mescola due mood: quello sportivo, confortevole e pratico e uno più elegante e sofisticato.

Questo ci permette di apparire al top anche con delle semplici sneakers che se abbinate ad un blazer diventano perfette per un’uscita del sabato sera.

Lo sporty chic, però, si è riversato di recente anche nel mondo dei gioielli.

Per esempio, questa collana che sta spopolando e sta bene su tutto da adocchiare anche come regalo futuro.

Seguono la stessa scia, però, anche questi altri 3 modelli di orecchini versatili e fashion che stanno andando a ruba tra le amanti dei gioielli di ogni età.

Non ci resta che scoprire quali sono.

A catena

Questi rientrano nella categoria degli orecchini pendenti anche se la loro lunghezza è alla portata di chiunque. Si tratta di un gioiello che s’ispira alle catene dalle quali ruba due o massimo tre maglie unite insieme in fila. Generalmente questo è un prodotto molto semplice, unico colore, dorato o argentato, ma che può diventare anche molto chic.

Infatti, esistono degli orecchini le cui maglie sono tempestate di brillanti o zirconi per un effetto super luminoso.

A cerchio

In questa seconda categoria non rientrano i classici cerchioni anni Novanta- primi Duemila che potremmo immaginarci. Infatti, il modello mantiene solo la forma e poi si stravolge totalmente. I cerchi diventano più piccoli e spessi e alcune volte diventano dei semi cerchi. Inoltre, tra i modelli più cool rientrano quelli lavorati con intrecci o impreziositi sempre con brillantini di vari colori.

Ear cuff

Infine, troviamo degli orecchini-non orecchini perfetti anche per chi non ha i buchi sui lobi o per chi non vuole fare un piercing. Infatti, quelli più piccoli, nella versione cerchietto, sono perfetti da posizionare lungo il padiglione auricolare, incastrati nella cartilagine.

Per un tocco super alla moda se ne dovrebbero portare almeno 3 di dimensioni diverse e magari ciascuno con la propria particolarità.

Un trittico ideale è per esempio: ear cuff liscio, con borchiette e laccature e con brillantini.

