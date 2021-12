Natale è vicino ma ci sono ancora dei giorni a disposizione per comprare gli ultimi regali.

Tuttavia, è bene sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione, senza vagare da un angolo all’altro della città, entrando e uscendo da mille negozi.

Se all’appello ci mancasse il regalo per un’amica, la mamma, la sorella, la compagna o semplicemente per noi stesse, questo articolo potrebbe fare al caso nostro.

Infatti, scopriremo un modello di collana che ha conquistato il cuore di moltissime donne, pratico, semplice ma d’effetto.

Ecco qual è la collana perfetta da regalare a chi ama i gioielli, sta spopolando e sta bene su tutto

Questa gioia da infiocchettare e far trovare sotto l’abete, fa furore da mesi e non si è fatta intimidire neanche dall’arrivo della fredda stagione.

Stiamo parlando della collana a catena, formata cioè da tante maglie che si allacciano l’una all’altra, andando a formare una catena vera e propria.

Queste possono essere minuscole, piccole, grandi o giganti mentre la collana non è mai molto lunga.

Generalmente è un girocollo attillato, super trendy, ma si può fermare anche più sotto.

La particolarità di questa collana sta nella possibilità di poterla indossare tranquillamente dalla mattina alla sera.

Infatti, presta la sua bellezza sia a look più eleganti sia a quelli più sportivi, da giorno.

Inoltre, è in grado di rendere unico e particolare anche il look più minimal con una semplice felpa o un maglioncino tinta unita.

Insomma, un vero passe-partout che non può mancare nel portagioie di ogni donna.

Per quanto riguarda i colori, poi, possiamo trovarne di dorate, argentate o rose gold.

Di recente, però, va di moda la bicolore, oro e argento.

Come indossarla

Come abbiamo già detto, questa collana a catena sta davvero bene su tutto.

Esalta il naturale incarnato della pelle quando l’abbiniamo ad una maglia o camicia scollata ma dà carattere anche a lupetti e maglioni girocollo.

Possiamo indossarla da sola oppure abbinata ad altre collane, facendo variare le lunghezze.

In questo secondo caso, possiamo unirla ad altre collane a catena, magari di vari colori, oppure a collane sottili con charm.

Dove acquistarla senza spendere una fortuna

In realtà, per averla tra le nostre mani non dobbiamo per forza spendere tanti soldi.

Al di là dei pregiati modelli da gioielleria, possiamo trovarla in tantissimi negozi di abbigliamento che hanno una sezione dedicata alla bigiotteria.

Si tratta di prodotti in acciaio, solitamente testati per non scolorirsi, ma sempre molto carini.

Alcuni di questi negozi sono: H&M, Stradivarius, Bershka, Zara, Parfois e Bijou Brigitte.

