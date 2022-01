Il periodo invernale è quello migliore per effettuare le potature. Sia per i grandi alberi da orto sia per quelli da frutto come i peri e i meli. Ma possiamo anche dare uno sguardo agli alberelli e agli arbusti che abbiamo in terrazzo e in giardino. Allora, ecco come potare le piante da terrazzo e giardino in inverno per trovarle rigogliose in primavera.

La potatura serve a donare più vigore alla pianta affinché le sue energie si concentrino maggiormente verso alcune parti. Si otterrà così il beneficio di avere piante più rigogliose al momento della nuova stagione vegetativa. Potare in effetti consiste in genere, ma non solo, nell’accorciare determinati rami. Non è una sofferenza per la pianta se questa operazione è fatta nel periodo giusto, al contrario la pianta ne beneficia. In genere si pota nel periodo invernale, quando le piante decidue, perse le foglie, si mettono a riposo.

In ogni caso ci sono 10 regole generali di potatura per gli alberi, che se conosciute potranno aiutarci nell’opera. A parte gli alberi si possono potare anche gli arbusti e le piante decidue da terrazzo e giardino.

L’attrezzatura giusta

Prima di tutto bisogna procurarsi l’attrezzatura giusta. Poiché si tratta non di grandi alberi ma piuttosto di piante, tre strumenti potrebbero rivelarsi sufficienti all’opera. Procuriamoci allora una pinza a cesoia da giardinaggio, con cui potremo potare i rami più piccoli. Se poi in giardino avessimo anche delle siepi, allora ci vorranno le forbici un po’ più lunghe, tipiche del giardinaggio. Se avessimo a che fare con rami più grandi di 4 mm, allora le cesoie semplici non basterebbero più e ricorriamo ai modelli più grandi. Basterà chiedere al rivenditore di prodotti da giardino.

Il giorno migliore per potare

Oltre al materiale bisognerà scegliere anche i giorni giusti per potare. Evitiamo di potare nelle giornate senza sole e fredde. In effetti, quando fa molto freddo e le temperature sono basse, potare potrebbe creare dei danni alla pianta.

Un altro accorgimento utile è di potare in luna calante, poiché la luna crescente è quella che spinge la pianta alla crescita.

Ecco come potare le piante da terrazzo e giardino in inverno per trovarle rigogliose in primavera

Le piante da potare sono tutte quelle che dormono. Ma tra gennaio e febbraio potremmo trovare delle specie che si svegliano un po’ prima e che cominciano a tirar fuori le gemme. Queste non sono da potare, poiché la potatura si fa nella fase dormiente della pianta.

Possiamo potare i rami secchi, quelli rotti, i succhioni che spuntano da radici o in basso agli alberelli. Potremmo valutare se tagliare i rami che crescono verso l’interno della pianta per sfoltire. Possiamo potare anche i rami che sono molto vecchi per dare più spazio a quelli giovani.

Queste brevi prescrizioni sulla potatura ci permetteranno di orientarci. Sarà sempre meglio, se si è alle prime armi, chiedere a qualche vivaista come fare per delle piante specifiche.

