Sappiamo già che il colore del 2022 per Pantone è il Very Peri, una nuovissima nuance di blu pervinca, per aprire gennaio all’insegna dell’energia pura.

Indubbiamente, quindi, lo vedremo proposto su pareti, accessori, vestiti e forse anche nel settore beauty, tra capelli e trucchi.

Tuttavia, non si prenderà da solo tutta la gloria ma dovrà dividersi la fama con un altro colore.

Questo promette di regalare uno squarcio di primavera in pieno inverno, arriva direttamente dall’autunno e non incontrerà ostacoli neanche da marzo in poi.nInoltre, sfiderà a duello anche il nero e il marrone, imponendosi come star di ogni palette.

Qual è?

Lo scopriremo leggendo questo articolo.

Non nero e marrone, ma questo magnetico e ringiovanente colore sarà il protagonista indiscusso dell’inverno per moda e beauty

Questa nuance nasce dall’incontro di tre colori diversi.

Il primo è il rosso, un colore caldo, intenso e vigoroso. Il secondo è il blu, freddo, nobile ed elegante. Infine, il bianco, che ispira purezza, infonde serenità e addolcisce gli altri due.

Questi tre, insieme, compiono la magia dando vita al glicine, colore protagonista dell’inverno 2022.

La particolarità è che ci sembrerà d’indossare un pezzetto di primavera anche quando siamo circondati dalla bufera.

Inoltre, è un colore magnetico, attraente, in grado di trasmettere sicurezza. Non è sgargiante come il fucsia e non è scuro come il viola. È più pacato, ma non rinuncia ad un tocco di vivacità che lo rende ideale da sfoggiare in ufficio, a scuola o per qualche party.

La cosa incredibile, poi, è che sarebbe in grado di far apparire più giovani, perché fa risplendere l’incarnato e rende attuale ogni look, perfetto per over 50 e 60.

Quindi, decisamente non nero e marrone, ma questo magnetico e ringiovanente colore sarà il protagonista indiscusso dell’inverno per moda e beauty.

Moda

In questo settore, lo vedremo brillare soprattutto nell’ambito dei capispalla. In particolare, stiamo parlando dei cappotti, vestibilità over, teddy, di lana cotta e spessa.

Ancora, lo troveremo declinato sull’abbigliamento sportivo, su maglioncini e accessori come collant, borse, cerchietti, cinte e foulard glicine.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, si sposa a meraviglia con il blu, il jeans, il nero, il verde e il grigio.

Da evitare, invece, l’accostamento con il marrone che potrebbe spegnerlo.

Beauty

Nel mondo del beauty, lo vedremo dominare come colore principale del trucco occhi.

Immancabili saranno gli ombretti glicine matt da mixare con il nero, il viola, con nuance neutre, shimmer e glow.

Infine, potremmo anche acquistare una matita occhi glicine e ben scrivente per realizzare questa strepitosa e semplice tendenza make-up che regala uno sguardo magnetico e seducente.

