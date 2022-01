Mangiare bene è un piacere indiscutibile che, chi più chi meno, accomuna tutti noi. Gli sfizi a tavola però riempiono la pancia e, talvolta, svuotano il portafogli. Questo accade spesso nel caso in cui ci si orienti verso carni, cosiddette, pregiate come il manzo e il vitello. Oggi vogliamo andare controtendenza e presentare una ricetta a base di filetto di maiale. Taglio squisito e semplice da cucinare, ecco un secondo piatto di carne raffinato e veloce più economico di manzo e vitello.

Figurone garantito

La ricetta che presentiamo sono dei medaglioni di filetto di maiale che avvolgeremo con della pancetta e guarniremo con una salsa al vino rosso.

Per 4 persone avremo bisogno di:

4 filetti di maiale;

pancetta tesa a fette sottili

burro;

farina;

vino rosso;

erbe aromatiche.

La preparazione è molto semplice e parte dall’avvolgere i medaglioni di maiale con le fettine di pancetta. Per questa operazione serviranno circa 2 fette per ogni medaglione. Una volta avvolti i lati dei filetti, avvolgiamoli con dello spago o fissiamoli con 2 stuzzicadenti. In una padella calda mettiamo a rosolare con poco olio i medaglioni di maiale su entrambi i lati. A metà cottura aggiungiamo anche il burro e le erbe aromatiche, come rosmarino e salvia.

Ecco un secondo piatto di carne raffinato e veloce più economico di manzo e vitello

Manteniamo la fiamma moderata e con un cucchiaio irroriamo il filetto con il burro che avrà catturato tutti i profumi delle erbe aromatiche. Una volta cotti i filetti, togliamoli dal fuoco e lasciamoli riposare coperti con carta di alluminio. Nel frattempo sfumiamo con del vino il fondo della padella e una volta evaporato l’alcol aggiungiamo un pizzico di farina per farlo addensare.

Una tecnica non sempre contemplata dagli chef ma che in casa va benissimo.

Quando la salsa al vino si sarà ritirata a sufficienza possiamo impiattare i nostri elegantissimi filetti.

Dopo aver eliminato lo spago o gli stuzzicadenti, metteremo il filetto al centro del piatto e guarniremo con la salsa al vino rosso. Per un effetto più scenico potremmo creare dei piccoli cerchi mentre versiamo la salsa con l’aiuto di un cucchiaio.

I filetti di maiale si sposano benissimo con le patate al forno o con semplici contorni di verdure.

