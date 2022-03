Il caro benzina ha spinto molti a trovare soluzioni alternative per risparmiare carburante. Una soluzione potrebbe fare risparmiare moltissimi soldi, ma ha due inconvenienti, non è legale e potrebbe danneggiare il motore di alcune vetture. Scopriamo di cosa si tratta.

Molti in questi giorni si saranno gettati alla ricerca di una soluzione per risparmiare sul carburante. Colpisce come in pochi giorni i prezzi alla pompa sia schizzati anche di 40 centesimi arrivando a prezzi mai toccati. Soprattutto, stupisce come il prezzo del diesel abbia superato quello della benzina. Questo evento non era mai accaduto nel nostro Paese. Da sempre il diesel in Italia è costato meno della benzina, ecco perché è preferito da chi fa moltissimi chilometri.

Molti per ovviare a questa impennata dei prezzi probabilmente si sono messi a cercare su Internet come risparmiare. Chi vuole risparmiare sul pieno può adottare questo piccolo trucco che può essere messo in pratica da chiunque. Non richiede nessun tipo di abilità ma solo un po’ di attenzione.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di fare a meno sia della benzina che del diesel, ovvero dei carburanti tradizionali. La soluzione potrebbe essere quella dell’auto elettrica, ma senza acquistarne una nuova. Può sembrare incredibile ma esiste in commercio un kit che trasforma un’auto tradizionale in un’auto elettrica.

Fare il pieno in questo modo fa risparmiare tantissimo ma è illegale e si rischiano multe stellari e la prigione

Chi è andato online alla ricerca di soluzioni per risparmiare carburante avrà trovato certamente molte indicazioni per ridurne il consumo. Per esempio quale velocità adottare, come utilizzare le marce, i percorsi da preferire per evitare traffico, fare attenzione alla pressione degli pneumatici.

Ma qualcuno specialmente i possessori di un’auto a motore diesel, sul web potrebbero avere scovato un sistema per fare il pieno risparmiando molto. Infatti potrebbe aver scoperto che l’utilizzo dell’olio di colza può essere un succedaneo del gasolio. Ecco perché da qualche giorno quest’olio può risultare introvabile e perché alcuni discount hanno posto un limite alle quantità da acquistare.

Chi volesse veramente fare il pieno con l’olio di colza deve sapere due cose. Che questo prodotto rovina i motori di ultima generazione, ma soprattutto che è illegale utilizzarlo. Chi fa il pieno con l’olio di colza compie un reato di truffa ai danni dello Stato perché evade le imposte sui carburanti. Stesso reato per chi usa il diesel agricolo su mezzi non agricoli come le autovetture, come riportato all’articolo 40 del Testo unico sulle accise. Il legislatore ha previsto una pena fino a tre anni di reclusione ed una multa minima di 7.746 euro per chi commette questa violazione.

Molti però potrebbero ugualmente volere fare il pieno in questo modo pensando ingenuamente che sia difficile essere scoperti, anche se così non è. Comunque l’utilizzo dell’olio di colza non sarebbe conveniente perché dannoso per il motore. Infatti essendo un carburante non trattato, lascia dei residui sugli iniettori e nella camera di combustione, che danneggiano il loro regolare funzionamento.

