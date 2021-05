Sappiamo bene che l’Italia è la casa di tantissime località magnifiche. Questo è in parte dovuto alla sua conformazione. Il nostro Paese, infatti, passa dalle alte montagne delle Alpi fino alle spiagge del Sud, passando per la Pianura Padana e le colline del Centro Italia.

E poi c’è l’aspetto storico ed artistico, che attrae frotte di turisti ogni anno. Tutto il nostro territorio è testimonianza di una storia lunghissima, che parte prima dei Romani ed arriva fino ai giorni nostri. Le città d’arte in Italia sono davvero tantissime, ad esempio in questo articolo consigliamo Lucca come meta imperdibile.

Oggi invece andiamo alla scoperta di alcune località di cui molti non avranno mai sentito parlare, ma che sono davvero imperdibili. Queste splendide isole italiane sono poco conosciute ma sono tra le più affascinanti al mondo secondo gli esperti.

La location mozzafiato nel Nord Italia

Ci spostiamo sul Lago Maggiore, e precisamente nella sua parte occidentale. Qui si trova un piccolo arcipelago, quello delle Isole Borromee. Esse si chiamano così dalla famiglia Borromeo, che nel Medioevo diventò proprietaria di questo fantastico arcipelago.

Passeggiare per queste isole ci permette di immergerci pienamente nella storia, visitando ville lussuose lasciateci in eredità dai Borromeo.

Non solo storia, ma anche tanto verde

Ma anche la natura è importante, e per viverla al meglio bisogna andare sull’Isola Madre. Qui si trova un enorme parco botanico dove sono presenti migliaia di piante diverse. Non solo, ma è persino vedere pavoni e pappagalli, che girano liberi per il verde dell’isola. A dominare poi su questo giardino è il cipresso del Kashmir, un enorme albero piantato direttamente da semi dell’Himalaya oltre cento anni fa.

Già, perché ad aver apprezzato moltissimo questa location è stato il New York Times. Dopo aver visitato l'arcipelago, i suoi giornalisti hanno inserito le Isole Borromee nella lista dei dieci luoghi più affascinanti al mondo. Un'ulteriore testimonianza di come le eccellenze italiane si facciano riconoscere anche all'estero.