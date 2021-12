Anno nuovo, chioma nuova! Parte il conto alla rovescia per all’arrivo del 2022 e già si cerca di capire quali saranno le tendenze che ci accompagneranno durante l’anno venturo.

Non solo il fashion system ma anche il mondo del cosiddetto hair style si rinnova. Infatti, per il 2022 propone nuove sfumature, tagli e acconciature adatte a tutte le donne.

Trend e stili che piacciono sempre di più, a prescindere dall’età. Come questo taglio di capelli meraviglioso che conta di essere tra quelli più richiesti del 2022. Un’acconciatura che sta bene anche alle donne che hanno spento le 50 o le 60 candeline.

Attenzione, però, perché le opzioni saranno diverse, ideali per soddisfare non solo chi ha i capelli medio-corti, ma anche chi ama avere la chioma piuttosto lunga.

Prima di svelare quali sono questi 3 favolosi tagli di capelli corti e lunghi che spopoleranno nel 2022 perché stanno bene a tutte, anche alle over 50, meglio conoscere anche qualche altro trucchetto utile.

Dunque, ecco 2 consigli utili per avere un’acconciatura voluminosa e camuffare velocemente la ricrescita

La verità è che avere i capelli fuori posto rende disordinato tutto il nostro aspetto. L’acconciatura, infatti, risalta subito agli occhi, per cui conviene sempre sistemarla a dovere.

Per molte donne, uno dei problemi principali è la piega. Per dare più volume ai capelli partendo dalla radice, ecco i trucchi furbi da copiare subito.

Una volta superati i famosi “anta” la lotta contro i capelli bianchi comincia a farsi più frequente. Per chi, però, non ha tempo di prendere appuntamento dal parrucchiere può avvalersi di questi trucchetti furbi per coprire la ricrescita poco prima di uscire.

A questo punto, possiamo dedicarci a 3 trend che metteranno d’accordo non solo le amanti dei tagli corti ma anche di quelli molto lunghi.

Questi 3 favolosi tagli di capelli corti e lunghi spopoleranno nel 2022 perché stanno bene a tutte, anche alle over 50

Partiamo subito da una riconferma. Il taglio “shag cut” continua a far sognare anche nel nuovo anno. Arriva dagli anni ’80 ed è stato il segno distintivo di tante celebrities. Si presenta come un taglio scalato e destrutturato, ideale per i capelli medio-lunghi. Un’acconciatura che sta bene anche molto alle donne dai capelli ricci che possono giocare con i volumi. Inoltre, per il 2022 il tocco di classe riguarda la frangia che si presenta come un ciuffo lungo, gonfio e ribelle. Inoltre, nasconde con astuzia le rughe d’espressione.

Chi vuole sfoggiare una chioma corta e sbarazzina deve assolutamente provare il taglio bixie. Questo taglio che lascia la nuca scoperta permette di spostare le ciocche frontali non solo in avanti ma anche indietro, oppure all’insù. Facili da gestire e dall’effetto spettinato, i capelli bixie sono adatti per le donne che vogliono dedicare alla piega solo 5 minuti.

Infine, per le romantiche, ecco il taglio “heavy layers”. Capelli lunghi dalla scalatura solo frontale che dona movimento. Un’acconciatura che richiede solo una veloce piega con spazzola tonda e phon.