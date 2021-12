L’arrivo dell’inverno nelle zone di montagna sembrerebbe poter bloccare molte attività turistiche. Talvolta si reputa semplicemente che la neve impedisca di transitare fisicamente in molti itinerari che invece d’estate sono popolari e facili da raggiungere. Al contrario, però, alcune di queste escursioni non solo sono comunque raggiungibili nonostante i metri di manto candido di neve, ma hanno anche un fascino particolare e notevolissimo. Questo è possibile grazie alla presenza di rifugi e di sentieri che rimangono attivi. Ecco allora che sceglierli potrebbe rappresentare una gita indimenticabile per qualche ora di serenità.

È il caso, ad esempio, di quella che è considerata una delle attrazioni simbolo dell’Abruzzo. Il Castello di Rocca Calascio è un fortino difensivo costruito sulla sommità di una montagna, in una posizione strategica che monitorava Campo Imperatore e le altre valli abruzzesi. Molti di noi lo avranno visto ritratto in fotografie mozzafiato. Forse lo avremo riconosciuto sul set di alcuni celebri film, quali “Il Nome della Rosa”. Infatti, nel lungometraggio del 1986 di Jean-Jacques Annaud interpretato da Sean Connery, furono varie le scene girate presso queste incantevoli cime.

Non solo con il caldo ed il sole ma questa celebre rocca è raggiungibile anche d’inverno nonostante la neve ed è incantevole

Alla base del Castello, infatti, vi è un piccolo borgo medievale. Questo risultava essere abbandonato da tutti i residenti nel 1957. Eppure gli ultimi anni hanno riportato in auge l’impressionante monumento militare. Così, sebbene i residenti del piccolo borghetto medievale siano ancora una rarità (il paese infatti si trova ufficialmente a 3 chilometri più a valle), d’inverno un piccolo rifugio e un ristorantino custoditi dalle pietre del villaggio continuano ad essere aperti e a fornire ospitalità anche notturna a quanti volessero provare a raggiungere la Rocca. Non solo, ma la visione invernale potrebbe essere indimenticabile.

L’inverno può, però, essere molto rigido in Abruzzo a quelle altitudini. La piccola strada che giunge alle pendici del piccolo e suggestivo pugno di case potrebbe essere momentaneamente inagibile per qualche ora. Ma il servizio di pulizia è assicurato dagli spazzaneve, che giungeranno a pulire fino a pochi metri da queste strutture. Per proseguire poi al Castello, posto sulla sommità, basterà armarsi di materiale tecnico.

Raggiungere la sommità

Quando la neve è molto fresca, potrebbe essere raccomandabile l’utilizzo delle ciaspole. Infatti, con le ciaspole persino la neve fresca che scende copiosa presso queste altezze è facilmente affrontabile senza affondare. Se non le possediamo, queste possono essere affittate presso varie strutture della zona. Anche l’utilizzo di scarponi da trekking potrebbe essere sufficiente per arrivare fino in cima, a patto che qualche visitatore o qualche locale prima di noi abbia compattato lo strato di neve.

È comunque raccomandabile per queste informazioni mantenersi aggiornati contattando i numeri telefonici degli uffici del turismo della località. Dunque, non solo con il caldo ed il sole ma questa celebre rocca è raggiungibile anche d’inverno nonostante la neve ed è incantevole. Potremmo così pensare di trascorrere una nottata presso questi luoghi magici. E per quanti fossero appassionati di rocche e castelli nelle località di montagna, ecco alcune dritte imperdibili.