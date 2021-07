Con le malattie neuronali non si scherza, questo è certo. Il loro manifestarsi è un insieme di fattori complessi. Quello che è certo è che tra alimentazione e depressione esiste un legame. La nostra dieta è in grado di influire sugli stati emotivi e psicologici. Oggi scopriremo alcuni alimenti che fanno bene all’umore. Questi 3 cibi del buonumore combattono ansia e depressione e migliorano la lucidità del cervello agendo sulla psicopatologia del quotidiano, come direbbe Freud. Grazie ai loro nutrienti, questi alimenti, pur non potendo essere del tutto risolutivi, possono alleviare stati di malumore e cali di lucidità. Vediamo insieme quali sono.

Questi 3 cibi del buonumore combattono ansia e depressione e migliorano la lucidità del cervello

Secondo lo psichiatra Stefano Erzegovesi, dell’Ospedale San Raffaele di Milano, una dieta contro la depressione deve essere prevalentemente vegetale. Il dottore suggerisce addirittura che 17 pasti sui 21 circa, che si fanno nella settimana, devono essere quasi esclusivamente costituiti da una prevalenza di verdura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

I vegetali che fanno bene all’umore sono moltissimi: carciofi, funghi, broccoli, finocchi, aglio, porri, barbabietole, asparagi, fagiolini e cicoria. Tutti questi alimenti hanno in comune un’elevata concentrazione di inulina, una fibra che è in grado di influire positivamente su umore e processi cognitivi. Grazie a questa molecola il nostro cervello sarà più performante e manterrà anche una memoria più lunga.

I frutti rossi, invece, agiscono prevalentemente sull’umore. Mirtilli, ribes, more e lamponi sono preziosi per lenire gli stati d’ansia. Il loro potere è dovuto alle antocianine, molecole che raggiungono la materia grigia e hanno effetti antinfiammatori.

Diciamo sì ai cibi fermentati

Un’altra categoria di alimenti che è in grado di agire positivamente sull’umore è quella composta dai cibi fermentati. Yogurt, kefir, miso ma anche verdure fermentate come i crauti, sono tutti importanti per il nostro cervello. Anche questi presentano buone quantità di antocianine che contrastano gli sbalzi umorali. In più, benché abbiano indice glicemico basso, sono una fonte importante di glucosio. Questo zucchero è fondamentale per mettere in modo i processi neuronali. Una dieta ricca di verdure, frutta rossa e cibi fermentati è amica della mente e dell’umore.

Approfondimento

Per combattere ansia e psicosi bisogna mangiare molti omega-3 e questi 2 alimenti aiutano