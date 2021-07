Con una vita sempre più frenetica e stressante, dilagano malattie e disagi legati alla sfera psicologica come ansia e psicosi. Gli studiosi si battono sempre più per trovare cause e soluzioni a questi disagi. Un’interessante ricerca, recentemente pubblicata su Archives of General Psychiatry, riporta risultati straordinari. Lo studio, seguito da un gruppo di ricercatori della Medical University di Vienna, svela che l’assunzione di omega-3 ha un’influenza positiva sulle problematiche neuronali.

In parole povere: per combattere ansia e psicosi bisogna mangiare molti omega-3 e questi 2 alimenti aiutano perché sono ottimi integratori naturali. Parliamo di semi di lino e noci, entrambi ricchissimi di omega-3, eccellenti da inserire come snack tra un pasto e l’altro. Sempre secondo lo studio sopracitato, arricchire la nostra dieta con questi grassi buoni diminuisce del 22,6% il rischio di disturbi psichiatrici.

La ricerca della Medical University di Vienna ha dimostrato che integrando la dieta con omega-3, i sintomi di ansia e psicosi diminuiscono sensibilmente. Lo studio è stato portato avanti su un campione di 76 soggetti a rischio di malattie neuronali, cui è stato regolarmente somministrato dell’olio di pesce (ricco di omega 3). Dopo 12 settimane, solo il 4,9% dei soggetti aveva sviluppato sintomi riconducibili ad ansia e psicosi.

Nella vita di tutti i giorni, per affievolire l’ansia senza dover ricorrere a integratori possiamo semplicemente scegliere gli alimenti giusti. Fare i nostri spuntini con 3 cucchiai di semi di lino e qualche noce è una grandissima fonte di omega-3. Un unico cucchiaio di semi di lino riesce a superare il fabbisogno giornaliero di omega-3 (0,3 grammi negli adulti). Allo stesso tempo, trenta grammi di noci forniscono un grammo netto di omega-3. Fare merenda con questi due alimenti sani e salutari. Può portarci alla lunga a distendere i nervi e goderci finalmente la vita, affievolendo quella sensazione di stress che spesso sembra non abbandonarci mai.

