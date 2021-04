Se Billy Costigan, il personaggio interpretato da Leonardo Di Caprio in The Departed, chiede al bancone del bar un succo di mirtillo, un motivo c’è. La ragione è che il mirtillo è un frutto non solo gustoso ma anche dalle mille proprietà.

Le mille proprietà

Il succo di mirtillo viene usato in erboristeria per il trattamento di varie problematiche. Tra queste: diarrea, emorroidi, ulcere, infiammazioni delle vie urinarie, dermatiti e gotta. Inoltre, è comprovato che il mirtillo migliori le capacità della vista, per questo è usato per combattere la cataratta e la retinopatia. Insomma, le sue qualità antiinfiammatorie e antiossidanti sono spendibili in moltissimi casi. Ma quello che pochi immaginano è che il mirtillo non fa bene solo se ingerito, ma anche se spalmato sulla cute. Nessuno penserebbe mai di usare i mirtilli in questo modo ma il risultato è una pelle più giovane di 10 anni. Vediamo insieme come preparare una miracolosa crema anti età a base di mirtilli.

Per avere una pelle più giovane e contrastare i segni dell’età, il rimedio è una crema naturale a base di mirtillo. Per prepararla ci servono pochi e semplici ingredienti. Prendiamo una decina di cucchiai di mirtilli, dopo averli lavati con cura. Frulliamoli e aggiungiamo un bicchiere abbondante di latte di capra e due cucchiai altrettanto abbondanti di miele d’acacia. Se il miele si è addensato col tempo, dobbiamo scioglierlo a bagnomaria in modo da farlo tornare liquido.

Una volta uniti tutti gli ingredienti, mischiamoli energicamente tra loro. Dopodiché applichiamo la crema sul viso, ma anche sul resto del corpo (sul décolleté per esempio). Lasciamola agire per circa trenta o quaranta minuti, poi sciacquiamoci bene.

Il top a questo punto sarebbe applicare un po’ di olio di mandorla, per idratare ulteriormente le zone interessate.

Lo scopo della crema è distendere le rughe e dare nuova energia alla nostra pelle. Il risultato è straordinario