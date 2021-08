Una delle cause di un sonno disturbato è l’alimentazione e in particolare tutto ciò che si mangia a partire dal tardo pomeriggio in poi. Infatti, è risaputo che mangiare pesante prima di andare a dormire può rendere il sonno agitato e decisamente non ristoratore.

Ma non sono solo gli alimenti grassi e pesanti a causare questo problema, infatti, esistono alcune verdure che alla sera sarebbe meglio evitare. Continuando a leggere, vedremo quali sono le verdure da non mangiare dopo le 17 per non rovinarsi il riposo.

Questi 3 alimenti ingeriti dopo le 17 possono rovinare il sonno e causare gonfiore addominale

La base per un buon sonno ristoratore è l’alimentazione, in quanto se si mangiano pietanze troppo pesanti e speziate, si rischia di non digerire bene. Inoltre, alcune verdure sane e ricche di nutrienti per l’organismo sarebbero da evitare a partire dal tardo pomeriggio in avanti. Tra queste troviamo:

l’insalata verde: questa verdura è ricca di fibre insolubili che possono risultare difficili da digerire per diverse persone. Infatti, in molti soffrono di un aumento dei gas intestinali e di gonfiore addominale se mangiano dell’insalata alla sera. Inoltre, essendo particolarmente ricche di fibre, vengono digerite con lentezza alla sera. Per cui, se non si vuole rinunciare all’insalatina per cena, si consiglia di mangiarne quantità ridotte, insieme ad alimenti facilmente digeribili; i broccoli: tutte le crucifere e in particolare i broccoli tendono a fermentare durante la digestione, dando uno spiacevole senso di gonfiore. Infatti, chi più e chi meno, tutti tendiamo a gonfiarci dopo aver ingerito dei broccoli, specialmente alla sera. I broccoli sono comunque un alimento estremamente importante e da integrare in una dieta sana ed equilibrata, essendo ricchi di proprietà benefiche; i cavolfiori: anche questi fanno parte delle crucifere e perciò, per gli stessi motivi visti per i broccoli, si consiglia di mangiarli a pranzo. In ogni caso, essendo ricchi di vitamine e antiossidanti, è importante non eliminarli dalla dieta, ma semplicemente mangiarli nei momenti giusti della giornata.

Per cui, sono queste le verdure da mangiare a pranzo invece che a cena per favorire un sonno tranquillo e per evitare gonfiori e fastidi.

Alcuni consigli

Questi 3 alimenti ingeriti dopo le 17 possono rovinare il sonno e causare gonfiore addominale, per cui si consiglia di non mangiarli per cena. Inoltre, per tutte quelle persone che soffrono spesso di gonfiore addominale serale, si consiglia di bere una bella tisana sgonfiante alla sera. Tra le migliori vi sono quelle al finocchio, anice, estratto di zenzero e carvi.

