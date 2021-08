È sempre così: chi ha i capelli ricci li vorrebbe lisci e viceversa. Questo perché si ha difficoltà ad accettare il proprio corpo e le proprie caratteristiche, ma anche perché, si sa, cambiare è bello. Guardarsi allo specchio e vedersi diverse ci fa sentire più curate, belle e luminose. Tuttavia, non sempre c’è il tempo per prendersi cura dei propri capelli come e quanto si vorrebbe. Il lavoro e gli impegni di vario tipo tolgono tempo ad alcuni gesti che fanno sentire ognuna più bella. Tuttavia ci sono alcune tecniche che permettono di ottimizzare i tempi prendendosi cura del proprio aspetto.

Preparare i capelli per renderli ondulati

Per fortuna esiste un metodo davvero rapidissimo per arricciare i capelli, e non si tratta delle classiche trecce. Il trucco che tutte aspettavano per avere capelli ondulati da favola senza ferro consiste nei seguenti step. Come prima cosa bisogna lavare i capelli la sera prima di dormire e asciugarli quasi completamente. Raccogliendo i capelli per arricciarli, infatti, questi rischiano di restare bagnati, se non asciugati in precedenza. Per renderli ancora più morbidi, prima dello shampoo è consigliabile una maschera agli oli. Per esempio, fa benissimo l’olio di cocco, soprattutto nella stagione estiva, quando sole e mare tendono a rovinare i capelli.

Il trucco che tutte aspettavano per avere capelli ondulati da favola senza ferro

Quello che si deve fare è raccogliere i capelli in uno chignon basso e molto tirato. Bisogna impugnare i capelli come per fare una coda bassa, arrotolarli su sé stessi e poi creare lo chignon. La cosa più rapida da fare è chiuderlo con un elastico, in modo che i capelli restino ben fermi. La mattina bisogna sciogliere l’acconciatura come ultima cosa da fare prima di uscire. È sconsigliato spazzolare i capelli, perché si rischia di appiattirli. È molto meglio pettinarli leggermente con le dita, in modo da districarli ma mantenere le onde create dall’acconciatura.

Il consiglio è quello di dare all’acconciatura una spruzzata di lacca, ma senza esagerare per non perdere l’effetto naturale. Comunque, se i capelli hanno finito di asciugare con questa acconciatura, la lacca potrebbe non essere necessaria. Con i capelli mossi sarà facilissimo sembrare appena uscite dalla parrucchiera dopo la messa in piega. Tutti resteranno a bocca aperta, e ci vorrà poco perché fare questa acconciatura la notte diventi un’abitudine. Quando si apprendono trucchetti di questo tipo, infatti, diventa molto più semplice prendersi cura di sé. Basteranno pochi piccoli gesti per darsi un tocco di freschezza e sentirsi ogni giorno apposto, con sé stesse e con gli altri.