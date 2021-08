Purtroppo, ci sono delle cose nella nostra vita che non possiamo controllare e per cui, ahimè, non abbiamo armi a disposizione. Tra queste, in primis vi sono le questioni legate alla salute, dunque disturbi importanti e malattie.

Tuttavia, nonostante non avremo mai nessuna certezza assoluta di poterle evitare, esistono atteggiamenti e abitudini che possiamo mettere in atto, al fine di diminuire il rischio. Riducendo, quindi, le possibilità che un determinato problema di salute faccia il suo arrivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una ricerca costante

In questo, neanche a dirlo, un’importanza assoluta lo assume la ricerca e, di conseguenza, tutti gli esperti che lavorano e studiano senza sosta per trovare risposte. La prevenzione infatti rimane l’arma migliore che abbiamo a nostra disposizione.

Dunque, conoscere le abitudini dannose e quali fattori aumentano la possibilità di soffrire di una determinata patologia diventa fondamentale. Così da agire di conseguenza, almeno fino a che si possiede ancora la possibilità di farlo. Proprio per questo motivo oggi andremo a parlare di un’importante novità che arriva dal fronte della ricerca, in relazione a specifici disturbi legati al sistema nervoso.

Aggiunti altri tre fattori di rischio pericolosi per l’insorgere di demenza e malattie neurodegenerative

La demenza senile, assieme all’Alzheimer, rappresenta una delle malattie neurodegenerative più diffuse. Come dicevamo, però, esistono delle abitudini, più che altro alimentari, potenzialmente in grado di contrastare o comunque ritardare la sua comparsa. Non a caso avevamo già presentato una verdura magrissima che protegge le cellule cerebrali e allontana lo spettro della demenza.

Oggi continuiamo a parlare dell’argomento soffermandoci però su un aspetto diverso, se non opposto. Difatti, parleremo di alcuni comportamenti rischiosi e quindi di ciò che dovremmo evitare il più possibile. Scopriamo, infatti, perché sono stati aggiunti altri tre fattori di rischio pericolosi per l’insorgere di demenza e malattie neurodegenerative.

Un gruppo di esperti ha pubblicato, non molto tempo fa, sulla prestigiosa rivista The Lancet, nove fattori di rischio da conoscere e controllare in relazione all’insorgere di queste malattie.

Tra questi non troviamo solo l’ipertensione e il fumo di sigaretta, ma anche la mancanza di istruzione e l’obesità. A questi nove, come possiamo vedere anche nell’approfondimento pubblicato dalla Fondazione Veronesi, ne sono stati aggiunti altri tre. Altrettanto importanti e fondamentali da conoscere. Ci riferiamo innanzitutto all’eccessiva assimilazione di bevande alcoliche. Le quali, se consumate più volte al giorno, rappresentano un alto rischio. Dopodiché, troviamo i traumi cerebrali, che rappresentano un fattore che è impossibile da controllare o prevenire.

Infine, l’inquinamento atmosferico. Per molti sarà una sorpresa, ma anche le polveri sottili e l’aria inquinata si rivelano potenzialmente rischiosi in questo senso. Come possiamo vedere la ricerca continua incessantemente a raggiungere risultati importanti. Conoscerli e tenersi aggiornati al riguardo diventa, dunque, fondamentale.