Non è facile riuscire a sorprendere con piatti nuovi e deliziosi ma che non richiedano ore di preparazione i propri ospiti. Infatti, spesso si tende a riproporre solamente i piatti che si conoscono meglio e che già si sa che piaceranno. Eppure, è bello provare cose nuove e imparare nuove ricette, specialmente se semplici e veloci, con cui conquistare amici e parenti.

Continuando a leggere, vedremo che in pochissimi conoscono la deliziosa ricetta estiva con cui riscoprire le zucchine.

Cosa sono i muffin salati

I muffin salati sono degli antipasti facili da preparare che ricordano i tipici muffin dolci, ma che non hanno lo zucchero, bensì il sale tra gli ingredienti. Si tratta di una variazione dalla ricetta originale che ha avuto molto successo, sia per la sua semplicità che per la varietà di possibili gusti. Infatti, i muffin salati possono essere farciti a piacere con verdure, formaggi, carne e persino pesce.

In questo modo, quest’antipasto estremamente gustoso diventa l’alleato perfetto delle cene con gli amici, soprattutto se gli ospiti hanno gusti diversi.

Vediamo quindi come preparare una variante dei muffin salati con scamorza e zucchine, perfetto come antipasto estivo.

In pochissimi conoscono la deliziosa ricetta estiva con cui riscoprire le zucchine

Questa ricetta è semplice e veloce, per cui è perfetta per stupire i commensali anche se si ha poco tempo a disposizione.

Ingredienti:

300 g zucchine;

250 g farina 00;

100 g scamorza;

3 uova;

50 g formaggio grattugiato;

200 ml latte;

50 ml olio di semi;

1 bustina di lievito istantaneo per torte;

sale.

Procedimento

Cominciare lavando ed eliminando le estremità delle zucchine, per poi grattugiarle con i fori grandi della grattugia. Poi, posizionare le zucchine grattugiate su un panno da cucina per eliminare l’acqua in eccesso.

In una terrina versare il latte, l’olio e le uova ed amalgamare per bene, prima di aggiungere agli ingredienti anche le zucchine.

In una terrina a parte mettere la farina, il lievito, il formaggio e 1 cucchiaino abbondante di sale, poi mescolare.

A questo punto, unire i composti ed impastare fino ad ottenere un composto omogeneo a cui aggiungere la scamorza tagliata a cubetti.

